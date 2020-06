Šeranić: Ako se građani nastave neodgovorno ponašati broj zaraženih će i dalje rasti

“Ako imate jednu osobu koje može da zarazi, prema faktoru zaraznosti, dvije do tri nove osobe, onda možete da očekujete povećan broj zaraženih. Pratimo tu situaciju, a Institut za javno zdravstvo redovno prati i analizira sve podatke i njihovu strukturu”, kazao je Šeranić za “Srpskainfo“.

Iako je među zaraženim manje onih koji su u skupini najugroženijih, ističe da se svi trebaju ponašati odgovorno.

“I danas imamo priliku da vidimo da je među zaraženima najviše onih od 30 do 64 godina starosti, odnosno radno produktivnog stanovništva, te onih od 15 do 29 godina života. Dobro je da je trenutno manje onih kod kojih je virus korona u prethodnom periodu značajno pogoršavao zdravstveno stanje, a to su osobe starije od 65 godina. Međutim, bez obzira na to, moramo i dalje da imamo na umu da svako ko je mlađe životne dobi može virus da prenese nekome ko je stariji, iz iste porodice, ili nekome ko je ugrožen drugim oboljenjima i zbog toga je bitno to odgovorno ponašanje. Isto tako, niko ne garantuje da su godine te koje će vas spasiti od posljedica samog virusa”, kaže Šeranić.

Navodi da epidemiološki podaci pokazuju da se dosta ljudi u ovom periodu zarazilo upravo tokom okupljanja.

“Nisu to samo okupljanja u ugostiteljskim ili drugim objektima, već se radi o različitim vrstama okupljanja. Kako imamo lijepo vrijeme, ljudi se više druže uz roštilj, odlaze na selo, skupljaju se ne samo porodično, već se druže i mimo svojih porodica”, kaže Šeranić.

Ističe da su uz odgovornost pojedinaca, bitne i kontrole poštovanja svih preporučenih i mjera Štaba za vanredne situacije koje su na snazi, a koje treba odgovorno da se i provode.

“Apelujem da sve osobe koje mogu biti vitalno ugrožene, ne samo stariji, već i oni sa hroničnim oboljenjima, poput osoba koje žive sa dijabetesom ili onih sa malignitetima, bez obzira na to koje su životne dobi, nose masku i na otvorenom. Oni su najugroženiji i treba da ih zaštitimo. Mi ostali, ako ne možemo da održimo fizičku distancu i ako je procijenimo da u trenutku nismo u mogućnosti da se adekvatno zaštitimo, u takvim slučajevima isto treba da nosimo masku na otvorenom, što je svakako bila i preporuka Instituta. Ona nije obavezna, ali je ovo preporuka sa stručnog, epidemiološkog stanovišta, u smislu prenosa virusa”, kaže Šeranić.

