Oprezno: Kupanje u Neretvi kod Mostara nije preporučljivo

Naime, Agencija, kao i svake godine, vrši ispitivanje kvalitete voda za kupanje na tzv. ‘tradicionalnim kupalištima’ na rijekama, jezerima i priobalnom moru.

Rijeka Neretva već dugi niz nije za kupanje u Mostaru, ali građani ne mare za to, piše “Bljesak“.

Analize na 18 lokacija

Planom monitoringa u ovoj godini je obuhvaćeno ukupno 18 lokacija, a to su: Neretva – Carinski most, Stari most, Akumulacija HE Mostar I, Akumulacija HE Jablanica – Ostrožac i Gračac; Akumulacija HE Rama; Kukavičko jezero; Boračko jezero; Buško Blato; Trebižat – Kravice, Čeveljuša, Jaz; Bunica, Drežanka i Lištica – Mostarsko blato, te priobalne vode – kupališta ispred hotela Neum, Sunce i Zenit).

Tokom ljetnih mjeseci se, navode, jednom do dva puta mjesečno, putem ovlaštenih laboratorija obavljaju provjere i ispitivanje parametara, od kojih su za kvalitetu voda za kupanje najbitniji mikrobiološki parametri (Escherichia coli, crijevni enterokoki).

U junu je, tvrde, planiran manji broj ispitivanja (kupališta ispred hotela Neum, Sunce i Zenit, Neretva – Carinski most i Stari most), a uzorci se trenutno ispituju.

”Dosadašnjih godina rezultati ispitivanja voda za kupanje u Neumu zadovoljavaju standarde za kupanje. Na ostalim tradicionalnim kupalištima su dosadašnji rezultati ispitivanja uglavnom dobri, ali je i na njima prisutan veliki broj izravnih ispusta kanalizacija iz manjih ili većih naselja, a poseban problem predstavljaju i divlje deponije sa svojim procijedim vodama”, kažu za Bljesak.info iz Agencije.

Na vlastitu odgovornost

Problemi u hercegovačkim vodama, isti su godinama. ‘Problematika voda za kupanje polazi prvenstveno od toga što su rijeke recipijenti za vode iz kanalizacijskih sustava koje se u većini općina na ovim prostorima ispuštaju bez adekvatnog pročišćavanja. Pored pozitivnih pomaka u Konjicu gdje je u funkciji uređaj za obradu otpadnih voda kapaciteta 5.000 ES, Jablanici gdje je postavljeno više manjih uređaja kapaciteta 3.250 ES, Ljubuškom (uređaj kapaciteta 6.000 ES) i Čitluku (uređaj kapaciteta 14.000 ES), u Mostaru je u probnom radu uređaj kapaciteta 100.000 ES na koji je skoro priključen i lijevo obalni kolektor čime je bitno smanjena količina otpadnih voda koje se izravno ispuštaju u rijeku Neretvu.

A, dok se problemi ne riješe, svako kupanje građana na tradicionalnim kupalištima je na vlastitu odgovornost.

“Prilikom kupanja na tradicionalnim kupalištima posebnu pažnju je potrebno obratiti na temperaturne razlike, pogotovo kod kupanja u rijekama koje su prilično hladne i u ljetnim mjesecima, kao i na moguće promjene u vodostajima na onim rijekama gdje su prisutne hidroelektrane. U sušnim razdobljima, kada su vodostaji rijeka u opadanju, moguća su trenutna pogoršanja mikrobioloških parametara na svim vodnim tijelima”, dodali su.

