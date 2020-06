Vemenska prognoza za naredna tri dana

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima moguća je i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Sutra će u Posavini i Krajini biti pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom dana, ponegdje u višim područjima moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu 32 stepena,piše Slobodnabosna

