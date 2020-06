Na ulicama Srebrenice plakati s likom ratnog zločinca Ratka Mladića

Sramni plakati ratnog zločinca Ratka Mladića ovih dana pojavili su se na ulicama Srebrenice i to uoči 11. jula na kojima piše “11. jull dan oslobođenja Srebrenice. Hvala vojsci Republike Srpske”.

Njih je postavio Vojin Pavlović, predsjednik Udruženja građana “Istočna alternativa” iz Bratunca.

– Ne znam je li vrijedno komentiranja. Radi se o čovjeku kojeg ne znam ni kako bih nazvao više, sa obzirom na to da se to već nekoliko puta dešava, a da nadležno Tužilaštvo i policija nisu reagirali. To je svjesna provokacija. Predizborna kampanja je već počela, on sebi diže rejting i vjerovatno će završiti na nekoj od listi. Nije to ni prvi ni posljednji Srbin koji veličanjem ratnih zločinaca pravi sebi kampanju. To je radio i sam Milorad Dodik sa davanjem imena studentskom centru “Karadžić” u Istočnom Sarajevo ili Palama. Prema identičnoj matrici radi i ovaj ovdje – kazao nam je Alija Tabaković, kandidat za načelnika općine Srebrenica.

Covjek sa cijom zenom sam radila, koji me uz osmijeh pozdravljao svako jutro kada dodje po hljeb, po ko zna koji put lijepi plakate Ratka Mladica po Srebrenici. Ne, ne znate vi taj osjecaj. Ne znaju ni politicari koji se bore za fotelju, ni tamo ni ovamo!

Dodaje da je sramno da se pred 11. juli lijepe plakati sa likom presuđenog ratnog zločinca za genocid i druge zločine.

– Najprikladnija izreka sada je ona: “Čega se pametan stidi, budala se ponosi”. Taj čovjek nema veze sa Srebrenicom, on je iz Bratunca – zaključuje Tabaković.

