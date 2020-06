Dodik u Moskvi: Svijet treba znati da je pobijeno 500.000 Srba

Dodik je poručio da očekuje da će se Paradom pobjede rehabilitovati stare istinske vrijednosti iz Drugog svjetskog rata.

“Treba se suprotstaviti reviziji sa kojom se i mi suočavamo, kao što je to bilo kroz deklaraciju koju su donijeli u parlamentu BiH gdje su srpski narod, koji je preživio genocid, stavili na treće mjesto stradalnika od fašizma u BiH, što je netačno i što je neka vrsta revizije istorije kod nas”, rekao je Dodik.

On je istakao da se i Rusi suočavaju sa činjenicom da narod, odnosno država koja je imala najviše stradalih i koja je odlučujuće doprinijela slomu fašizma u Evropi da se sada ta istorijana Zapadu drugačije piše.

On je naglasio da se sada pokušava staviti u negativan kontekst uloga Sovjetskog Saveza i Crvene armije.

“I zato vjerujem da se iz tog razloga i Putin i ruska država pokušavaju da se kroz paradu i sjećanja suprostave tom obliku revizije koji je bezočan. Oni koji su generelisali najpogubniju i najtežu ideologiju u prošlom vijeku, a sada njihovi nasljednici pokušavaju da ih rehabilituju i da pokažu da su oni pobjednici, a u suštini stradalnici su i ruski i srpski narod koji je izgubio mnogo ljudi, značajan broj populacije u Drugom svjetskom ratu”, istakao je Dodik.

Uoči Parade pobjede u Moskvi, Dodik je za “RTRS” rekao da to što su se Rusi u oslobodilačkom i pobjedničkom naletu pojavili u Berlinu bio je refleks da se pobijedi okupator, a ne primarna politika Rusije.

“Tako je i kod nas Srba. Komunisti su, nažalost, sve vrijeme u Jugoslaviji minimizirali stradanje Srba na mnogim stratištima, jamama, logorima, pa čak i danas prikrivaju stradanje našeg naroda kroz floskulu ‘žrtve fašizma’. To bi moglo da su stradali bar podjednako svi, i muslimani i Hrvati tog vremena. Međutim, to nije tako i pripadnici tada muslimana, sada Bošnjaka, i ranije Hrvata pripadali su pokretu koji je pobio Srbe i to treba da pojasnimo onima koji sada pokušavaju da vrše reviziju istorije”, poručio je Dodik.

On je ocijenio da je neophodna “internacionalizacija tih činjenica, jer malo ljudi i među nama, a ne u svijetu zna da je 500.000 Srba ubijeno u Jasenovcu”.

“To je žalosno i zato sve treba raditi na rehabilitaciji tih događaja u smislu činjenica, jer ako to ode u zaborav potomci tih koji su činili zločine objašnjavaće svoju priču koja nema veze sa istinom”, zaključio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Facebook komentari