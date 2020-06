Željko Komšić negativan na koronavirus

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider DF-a Željko Komšić nije zaražen koronavirusom, saznaje “Avaz”

On je jutros testiran na koronavirus i nalazi se u samoizolaciji. No rezultati koji su danas stigli, pokazali su da nije zaražen.

Komšić je u petak u Živinicama bio na nekoliko događaja. Na njima je prisustvovao i predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić, za koga se kasnije ispostavilo da je pozitivan na koronavirus. Jutros je rečeno da je pozitivan na koronavirus i načelnik Samir Kamenjaković. To je jedan od razloga zašto se Komšić testirao i nalazi se u samoizolaciji.

Komšić je i u martu bio u dvosedmičnoj izolaciji nakon povratka iz službene posjete Kanadi.

