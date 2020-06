Vjekoslav Mandić: “Stalno upozoravamo da je virus među nama i da ništa nije gotovo”

Sada je evidentno da se epidemiološka situacija kontinuirano mijenja, sve je više oboljelih, kazao je za “Avaz” Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva FBiH.

Broj zaraženih u BiH ponovo alarmantno raste iz dana u dan. Jučer su u BiH registrirana čak 93 nova slučaja, što predstavlja drugi najveći broj od početka pandemije. Prednjači samo 29. april, kada je utvrđeno prisustvo COVIDA-19 kod 94 osobe.

Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, jučer do 12 sati bila su 33 pozitivna testa na koronavirus, a novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskom kantonu (17), Sarajevskom (15) i Unsko-sanskom kantonu (1).

U Republici Srpskoj, prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, taj broj je skoro dvostruk, odnosno COVID-19 je potvrđen kod 60 osoba. Prijavljen je i jedan smrtni slučaj, a riječ je o ženi starije životne dobi iz Teslića, koja je imala više oboljenja.

Ministar Mandić podsjeća da su mjere samozaštite i socijalne distance i dalje na snazi.

– Ljudi su shvatili kao da one više ne važe, počeli su se družiti, okupljati i ovo je sada posljedica. Jedini alat koji imamo u ruci da prekinemo širenje virusa su mjere koje preporučujemo. Sve radikalne mjere smo poduzimali, zatvarali smo granice, ali ne može se država zatvoriti, ne možemo živjeti, a da se ne radi. Najmanje što očekujemo je da se svi pridržavaju mjera. Ljudi ne nose rukavice ni maske ili ih nose kao ukras, pod bradom. Nema razmaka među ljudima od dva metra, a virusu je to odličan medij da se prenosi s čovjeka na čovjeka – kaže Mandić.

Upozorava da će našoj zemlji svi oko nas zatvorili svoje granice ako budemo neodgovorni i ako budemo izvor i žarište zaraze.

– Ako ne budemo savjesni, sami sebe ćemo zatvoriti unutar granica. I kada smo dozvolili privrednim subjektima da rade, to je bilo s mjerama zaštite. Međutim, svi su to shvatili kao da je pandemija gotova. A mi stalno upozoravamo da je virus među nama i da ništa nije gotovo – zaključuje Mandić.

Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravstvo, rekao je da su, s obzirom na različitost situacija, ovlasti prebacili na kantonalne štabove.

– Mjere su na snazi i one su vrlo jasne. Problem je što ih niko ne poštuje. Da se poštuju, garantirale bi bolju situaciju u FBiH. Treba imati u vidu da je epidemiološka situacija i u Evropi i u regionu pogoršana. Došlo je do komplikacija u svim zemljama i to se očekivalo jer ljudi se kreću, šetaju i veća je mogućnost prijenosa virusa – kaže Čerkez za “Avaz”.

Facebook komentari