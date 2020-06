Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima

Vjetar na momente pojačan, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 14 do 23 stepena. U utorak pretežno oblačno vrijeme. Povremeni lokalni pljuskovi su mogući u dijelovima centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 14 do 24 stepena.

U srijedu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni na jugu zemlje,piše Slobodnabosna

U četvrtak nešto sunčanije na jugu. Krajem dana, ponegdje u sjevernim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 17 do 26 stepeni Celzijusa.

