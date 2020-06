Danas je u sjevernoj hemisferi počelo ljeto i trajat će 94 dana

Ljeto, odnosno astronomsko ljeto počinje u junskom solsticiju, periodu od nekoliko dana između 20 i 22. juna. Tada je naše Sunce na “najsjevernijoj poziciji” odnosno ima najveću pozitivnu deklinaciju. Ljudi takvu poziciju Sunca u odnosu na Zemlju doživljavaju kao najduži dan u godini.

Nakon ljetnog solticija, odnosno prvog dana ljeta, dnevna svjetlost postaje postepeno sve kraća, a noći sve duže. Dan i noć se izjednačavaju na prvi dan jeseni, odnosno u ravnodnevnici koja je za ovu godinu zakazana na 22. septembar.

Iako je astronomsko ljeto počelo, građani Bosne i Hercegovine neće vidjeti ljetne dane bar kada je u pitanju njegova prva sedmica.

U ponedjeljak nas čeka oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a obolnije padavine se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjeverozapadnoj Bosni (od 30 do 60, lokalno do 80 l/m2). Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 24 stepena.

U utorak opet pretežno oblačno vrijeme. Povremeno kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u dijelovima centralne i istočne BiH. Tokom dana očekuje se postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

U srijedu će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru do 26 stepeni, prenosi “Klix“.

