Oboljela djevojčica Nadin se odlučila obratiti Erdoganu

Nadin Smajlović, djevojčica kojoj nije omogućeno liječenje na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), odlučila se obratiti pismom turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdogonu iskazavši svoje divljenje njegovim potezom slanja aviona u Švedsku po jednog turskog državljanina koji je bio zaražen koronavirusom i to u jeku pandemije.

Otac male Nadin Denis Smajlović dostavio je portalu “Radio Sarajevo” pismo koje prenosimo u cijelosti.

“Ja se zovem Nadin Smajlović i imam 13 godina. Razboljela sam se u oktobru 2019. godine. U mojoj zemlji nisu mogli da mi urade potrebnu dijagnostiku i moja mama i babo su me odveli u Tursku. Bila sam u tri bolnice i na kraju sam hospitalizirana u Memorijal hospital Ataşehiru i bila sam tamo od 5. do 29. oktobra 2019. godine. Ustanovili su mi rijetko oboljenje na jetri. Imam tri dijagnoze na jetri. Autoimuni hepatitis, ciroza jetre i tuberkuloza jetre. Bila sam prvi slučaj i specifičan. Ali sve sam mašallah dobro podnijela jer kod vas su ljekari i bolnice prelijepe i doktori su divni. Liječim se i u Verem Savasu radi tuberkuloze jer mi je ta ustanova uključila tuberkulostatike.

Kada sam počela uzimati, ustvari piti terapiju, meni su nakon dva dana krvni nalazi bili dobri. Vratila sam se u Sarajevo 29. oktobra 2019. kada je Vaša država slavila Dan državnosti. Bila sam toliko tužna što idem jer je Turska najljepša zemlja na svijetu, ali sam poželjela i svog brata i sestru u Sarajevu pa mi je bilo drago da se opet s njima zagrlim, poljubim jer sam jako poželjela svoje. S takvom teškom dijagnozom i velikom terapijom moji roditelji su se javili na Pedijatriju KCUS-a Sarajevo da mi pomognu u daljem liječenju i da nabave tuberkulostatike koje mi je prepisao Verem Savas.

Ljekari su pogledali i konsultovati se i kazali mojim roditeljima da nemaju te lijekove i da nemaju doktora koji bi me liječio. Kazali su da je najbolje da ja nastavim liječenje u Turskoj, ali da to treba da potpiše prof. Izetbegović. Ona to nije htjela, ni šef Pedijatrijske klinike nije htio potpisati jer nisu mogli da prihvate tu činjenicu da ne znaju. Prof. Izetbegović je natjerala deset ljekara da potpišu da neće da me liječe i sve uposlenike okupila u KCUS Sarajevo i javno kazala da ‘OVO DIJETE NEĆE NIKO LIJEČITI’.

Ja i moja majka smo odmah otputovale za Tursku da ja nastavim s terapijom. Znači, 12. novembra 2019. ponovo smo bile Turskoj jer nisam imala lijekove za tuberkulozu. Da Vam sada ne dužim kakav je to horor za mene bio i kroz kakvo smo iskušenje Božije prošli, ali sada sam, hvala Bogu, dobro. Kada sam gledala na TV-u Vas, predsjedniče, kako ste poslali avion u Švedsku za vašeg državljanin za vrijeme pandemije COVID-19, sve sam plakala i svojim roditeljima govorila: ‘Ovako se brine za svoje ljude i svoju državu’. Da Vas dragi Allah dž.š. nagradi svakim hajrom. Ja, ako Bog da, dolazim ponovo u Tursku 24. juna 2020. godine. Moram raditi biopsiju jetre. Toliko se radujem što ću opet vidjeti Vašu prelijepu zemlju Tursku.

Svi moji vršnjaci voljeli bi upoznati glumce, pjevače, fudbalere, a ja imam samo jednu želju da upoznam Vas, predsjedniče Erdogan. Ja sam tako zovoljela Vašu zemlju i Vas jer, uz Božiju pomoć i pomoć Vaših ljekara, ja sam danas živa i mogu se nadati svom ozdravljenju i životu. Vi ste za mene posebna ličnost i da vas dragi Allah dž.š. poživi i podari vam svaki hajr. Selam i nadam se da će mi Uzvišeni uslišiti moju želju da Vas upoznam. Voli vas Nadin iz Sarajeva.“

