Nema puno opcija za putovanje: Samo Srbija i Albanija otvorile granice za državljane BiH

Oni jesu liberalniji prema nama zbog turizma, kažu iz Ministarstva spoljnih poslova.

Nakon što su dva mjeseca proveli u izolaciji u svojim domovima, građani BiH sada su zatvoreni u granicama zemlje. Posljedice su to pandemije korona virusa, pa mnoga ranije dogovorena ljetovanja masovno propadaju, a malo ko se usuđuje praviti nove planove.

Evropske države polako ublažavaju mjere koje su uvedene zbog širenja virusa, a mnoge najviše zanima kada će doći do otvaranja granica. Većina zemalja Evropske unije već je između sebe dozvolila kretanje, u zavisnosti od epidemiološke situacije. No, to za BiH ne znači mnogo.

Nakon što je objeručke prihvatila građane BiH, Crna Gora je danas za ipak ograničila ulazak u zemlju, i to zbog državljana Republike Srbije koji su preko granice BiH ulazili u Crnu Goru. Tako je i većina aktivnih slučajeva korona virusa importovana u Crnu Goru iz Srbije.

– Nacionalno koordinaciono tijelo je donijelo odluku da Institut za javno zdravlje privremeno izuzme Bosnu i Hercegovinu sa liste država iz kojih se u Crnu Goru ulazi bez mjere institucionalne izolacije – saopšteno je iz crnogorske Vlade.

Tako je od danas za ulazak u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine obavezan negativan PCR test akreditovane laboratorije ne stariji od 48 sati.

Samo susjedna Srbija je otvorila granične prelaze za putnički i robni saobraćaj s BiH bez neophodnog testa na korona virus i dozvole nadležnih komisija.

Hrvatska, jedno od omiljenih ljetnih destinacija državljana BiH, dozvoljava posjete, ali uz određene uslove. Prije svega, potrebno je dokazati razlog ulaska u tu zemlju, odnosno precizirati je li putovanje poslovno, turističko ili ekonomsko.

Takođe, dovoljno je i da se na granici pokaže dokument o vlasništvu nekretnine i zemljišta ili punomoć.

To znači da vlasnik, ali i njegova uža porodica, uz određene dokumente, mogu preći granicu Hrvatske.

Iz Ministarstva bezbjednosti BiH naveli su da je za Hrvatsku potrebno popuniti odgovarajući obrazac na internet-stranici entercroatia.mup.hr.

Kako su rekli iz Ministarstva spoljnih poslova, i u Mađarsku, naprimjer, možemo, ali samo s posebnom odlukom.

– Kao građanin, s pasošem BiH, ne može se ni u jednu zemlju, izuzev nekoliko iz susjedstva. Čak i za Hrvatsku morate imati dokaze. Oni jesu liberalniji prema nama zbog turizma – kažu za “Avaz” iz Ministarstva spoljnih poslova.

Dozvole i karantin

Sjeverna Makedonija nije otvorila granice za državljane BiH, ali lijepa je vijest da je to učinila Albanija, koja posljednjih godina važi za jednu od top ljetnih destinacija u blizini.

Kroz većinu država Evrope dozvoljen je tranzit ukoliko imamo dokaz o boravku ili radnu dozvolu zemlje u koju smo se zaputili. I u Austriju se može ući jedino s tim papirom, dok je za Njemačku potreban dokaz o stalnom boravku, uz obavezan karantin.

U Hrvatsku se ne može prije 1. jula

Kako je hrvatski ministar turizma Gari Capelli rekao ranije, od stava EU zavisi kada će biti otvorena granica te zemlje za građane BiH. Najavio je da će tokom ove sedmice na nivou EU biti obavljena rasprava za zemlje izvan EU.

– Realno, bez ikakvih restrikcija, prije 1. jula teško – kazao je Kapeli, prenosi “Avaz“.

Facebook komentari