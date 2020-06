Raste broj oboljelih u Sarajevu, na Podhrastovima trenutno 16 pacijenata

U Izolatoriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kako je potvrđeno za Faktor, hospitalizirano je 16 osoba.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, sve su vitalno stabilne i nisu na respiratoru. Jedna osoba je izliječena.

Od početka epidemije u Kantonu Sarajevo na koronavirus testirano je 10.141 osoba.

Do danas su potvrđene 183 oboljele osobe, od čega je 107 izliječenih, šest pacijenata je preminulo od ove bolesti, četiri su izmještene iz BiH, dok je 66 trenutno aktivnih slučajeva COVID infekcije.

U periodu od 1. do 15. juna ove godine rješenjima inspekcije naložene su 253 samoizolacije, nakon preporuka epidemiloga ili na osnovu rješenja Ministarstva zdravstva KS,prenosi Faktor.

Analizirajući dobnu i spolnu strukturu može se zaključiti da je 32 (49,5posto) zaraženih muškog spola i 34 (51,5 posto) ženskog spola. Ukupno promatrajući 26 (39,39 posto) zaraženih su osobe starosti do 35 godina, uz još 24 (36,36 posto) osoba dobi od 36 do 50 godina. U dobi od 51 do 64 godine zaraženo je 12 (18,18 posto). Zaražene su četiri osobe (6,06 posto) starije od 65 godina.

Kako izvještavaju iz Zavoda, broj oboljelih po općinama je sljedeći: Stari Grad četiri, Centar 11, Novo Sarajevo 12, Novi Grad 12, Ilidža 17, Vogošća osam i Trnovo dva, dok u Hadžićima i Ilijašu nema oboljelih.

