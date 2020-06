Nakon kišnog perioda u BiH stiže vreli talas: Čeka nas vrelo ljeto

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenljivo sunčano i nestabilno vrijeme, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena.

Jutro će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost. Tokom dana preovladavaće promjenljivo sunčano i nestabilno, dok će poslije podne biti uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Puhaće slab do umjeren vjetar, zapadnog i jugozapadnog smjera.

PROGNOZA DO KRAJA SEDMICE

U petak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 15 do 20, a dnevna od 23 do 29 °C.

Sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana očekuje se u subotu. Poslije podne se očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 15 do 20, u Hercegovini i Krajini do 25 °C.

Od ponedjeljka prema trenutnim sinoptičkim kartama očekuje se promjenjivo vrijeme sa čestim izmjenama sunčanih perioda i perioda sa kišom i pljuskovima. Više kiše moguće je u prvom dijelu sedmice u centralnim i zapadnim područjima. Pred kraj naredne sedmice uz duža sunčana razdoblja prognoziraju se i veće temperature zraka.

SLADIĆ: BIT ĆE TOPLO LJETO

Meteorolog Nedim Sladić rekao je za televiziju “N1” da se u Bosni i Hercegovini očekuje veoma toplo ljeto.

Govoreći o ljetnim mjesecima, Sladić je rekao da prognoze ostaju iste – očekuje nas vrelo ljeto. Dodao je da će nestabilnosti popuštati krajem juna kada nas očekuje promjena vremena.

”Novi izlazi modela na dugoročne staze ne upućuju na odstupanje od prijašnjih, očekujemo toplije ljeto od prosjeka. Nestabilnosti će popuštati krajem juna. Imat ćemo i toplotne talase kada temperatre zraka odstupa od određenih normala iz prijašnjih godina”, dodao je Sladić.

