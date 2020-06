Nikšić: Od direktora OSA-e zatražili smo da dostavi diplomu

Potvrdio je da je takav zaključak usvojen nakon diskusije na sjednici, ali Nikšić ne vjeruje da će direktor Mehmedagić dostaviti diplomu.

Zatraženo je, ističe Nikšić, o predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije (SNSD) da komisiji dostavi imena kandidata za poziciju direktora i zamjenika kao i glavnog inspektora budući da je, kaže Nikšić, aktuelnom rukovodstvu istekao mandat 19. novembra prošle godine, javlja “FENA”.

Članovi Komisije, dodaje Nikšić, zatražili su i mišljenje od Vijeća ministara BiH o tome da li Mehmedagić ispunjava uvjete za obavljanje dužnosti direktora OSA-e jer ih je Tužilaštvo BiH obavijestilo da je njegova diploma poništena.

“Zatražena je i informacija da li je direktor prekršio Zakon o OSA-i u smislu zabrane rada u interesu bilo koje političke partije ili organizacije”, kazao je Nikšić i potvrdio da je rukovodstvo agencije bilo na sjednici, ali direktor OSA-e nije obrazložio te navode.

Pojasnio je Nikšić da Komisija daje mišljenje o kandidatima za rukovodeća mjesta u OSA-i, ali to mišljenje ne obavezuje Vijeće ministara BiH prilikom imenovanja.

“Komisija ima pravo da nadzire zakonitost rada OSA-e, a zakon jasno propisuje da rukovodioci te agencije moraju imati visoku stručnu spremu što je u opisu posla Komisije”, zaključio je Nikšić.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić (Srpski klub) je danas u Sarajevu, govoreći o kompletiranju Vijeća ministara BiH i prijedlogu da kandidat za ministra sigurnosti bude Selmo Cikotić, izjavio novinarima da neće da osporavaju ni jednom narodu da predloži svoje kandidate i da rade drugima ono što su oni radili njima.

“Ali ono što je sada zahtjev koji je došao iz reda SDA, da sada ide ‘paket’, smatramo neprimjernim, zato što se nisu zalagali za taj ‘paket’ kada su osporavali i razvlačili imenovanje srpskog zamjenika ministra sigurnosti i ministra za ljudska prava. Tada se nije tražio paket, paket se traži sada i to je vjerovatno povezano s problematičnosti u vezi diplome Osmana Mehmedagića”, kazao je Stevandić.

Po njegovim riječima, partija koju on predstavlja, Ujedinjena srpska, i svi srpski poslanici koji tako misle, tražit će da se prvo, po zakonu, imenuju direktor SIPA-e i direktor RAK-a, „a ‘paket’ ćemo praviti poslije kada bude raspravljeno o meritumu diplome kako Mehmedagića, vezano za OSA-u, generalnog direktora i glavnog inspektora i zamjenika“.

Govoreći o današnjoj sjednici Zajedničke komisije za nadzor nad radom OSA-e, čiji je i on član, Stevandić je kazao da je zadovoljan da se napokon došlo do zaključaka koji su predloženi od prisutnih članova Komisije i koji su prošli, „a to je da se traži od Mehmedagića da u roku od sedam dana dostavi diplomu na uvid Komisiji za kontrolu rada OSA-e“.

Dodao je da sada ima službeni akt kojim je naloženo da Komisija dobije u roku od sedam dana diplomu, ukoliko je ima.

Po njegovim riječima, time će ova čitava situacija koja traje mjecima „napokon biti razriješena“.

Na novinarsko pitanje šta će se desiti ukoliko diploma ne bude dostavljena u predviđenom roku, Stevandić je odgovorio kako ne vjeruje da postoji direktor koji neće dostaviti dokumente komisiji koja je zadužena za zakonitost njegovog rada.

