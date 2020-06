I doktor među zaraženima u Živinicama, Tuzlanski kanton proglašava epidemiju koronavirusa

Prema riječima epidemiologa, znatno ublažavanje mjera, otvaranje granica, nekorištenje zaštitne opreme te općenito lagodnije ponašanje građana dovelo je do naglog skoka broja zaraženih koronavirusom na prostoru Tuzlanskog kantona.

Trenutno je 57 aktivnih slučajeva koji su pozitivni na SARS-CoV-2, a u osam klastera se nalaze osobe iz Tuzle, Živinica, Gračanice, Lukavca i Srebrenika. Nadležni upozoravaju da bi broj novootkrivenih slučajeva mogao rasti i u narednim danima, a građani se u kontinuitetu pozivaju na oprez.

Zbog usložnjavanja situacije Kantonalni krizni štab Ministarstva zdravstva pokrenuo je proceduru proglašenja epidemije koronavirusa u Tuzlanskom kantonu, potvrdila je za Klix.ba resorna ministrica Dajana Čolić.

“S obzirom na to da smo od Grada Živinice dobili dopis pokrenuta je procedura o proglašenju epidemije koronavirusa, kako u ovom gradu, ali i u cijelom Tuzlanskom kantonu”, kazala nam je Čolić.

Najsloženija situacija je na prostoru Živinica gdje su aktivna dva klastera sa 38 zaraženih osoba. Među novootkrivenim slučajevima koji su od ranije u statistici je i jedan ljekar iz ambulante Dubrave u istoimenom naselju, a prema informacijama do kojih je došao “Klix” još uvijek nije utvrđeno kojem klasteru pripada te na koji način je došlo do infekcije.

“Imamo situaciju u kojoj ne možemo pronaći nultog pacijenta, s obzirom na to da u naša dva klastera imamo osobe koje rade u Tuzli, Banovićima i Kalesiji. Zbog informacija o kontaktima vjerujemo da imamo oboljelih i u spomenutim gradovima te su pretpostavke da se upravo u nekima od njih nalazi nulti pacijent. Sada o tome treba povesti računa kako bi se oni utvrdili jer predstavljaju žarište putem kojih se stvaraju klasteri”, kazao je za Klix.ba gradonačelnik Živinica i komandant Gradskog kriznog štaba Samir Kamenjaković.

U Živinicama očekuju porast broja zaraženih

Klaster u mjesnoj zajednici Donja Lukavica polako jenjava te je trenutno zaraženo sedam osoba. Međutim, posebno je problematičan onaj u naselju Suha koji broji 31 zaraženu osoba u ovom gradu, a četiri se nalaze na prostoru Lukavca i Srebrenika.

“Sada imamo pozitivnog i zdravstvenog radnika u ambulanti Dubrave, testiran je prije dva dana, trenutno nije na poslu i ne pripada klasteru Živinice. Sumnja se na zarazu i kod još dvije osobe i one će biti sutra testirane. U konačnici imamo situaciju u kojoj vjerujemo da bismo kroz testiranja mogli imati pozitivnih još deset do 15 osoba”, kazao nam je Kamenjaković.

Gradski štab za borbu protiv koronavirusa u Živinicama u konstantnom je zasjedanju, a proteklih dana izvršena je dezinfekcija svih privatnih i javnih objekata na područjima u kojima se nalaze klasteri, socijalno-ugroženima su obezbijeđene namirnice, a podijeljene su i zaštitne maske.

Kada je riječ o rigoroznijim mjerama, poput proglašenja karantina, naš sagovornik navodi da gradski štab nema ingerencije za to. Za to bi, kako je naveo, zeleno svjetlo trebao dati Federalni štab civilne zaštite. O svim koracima koje žele poduzeti obavještavaju kantonalni i federalni krizni štab, s obzirom na to da je stanje prirodne nesreće ukinuto na prostoru Federacije BiH.

Vrtić zatvoren u Tuzli, čekaju se rezultati testova

Kada je riječ o Tuzli, trenutno je u ovom gradu koronavirusom zaraženo 11 osoba. Među njima su dva pacijenta koja su hospitalizirana u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, kao i ljekar iz Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju. Također, jedno dijete iz vrtića koje se nalazi u tuzlanskom naselju Stupine, a u sastavu je Javne ustanove Naše dijete, pozitivno je na SARS-CoV-2.

Zbog činjenice da je ovo dijete jučer boravilo u obdaništu danas je uzeto 13 uzoraka od 11 djece i dvije vaspitačice koji su bili u grupi sa zaraženim. Svi se nalaze u kućnoj izolaciji do dobijanja rezultata testova, a koji bi, kako nam je potvrđeno, trebali biti sutra poznati.

Kako saznajemo, u Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u kontinuitetu pristižu brisevi od potencijalno zaraženih osoba sa prostora cijelog kantona.

Od početka epidemije 27. marta ove godine do danas u Tuzlanskom kantonu zaraza koornavirusom potvrđena je kod 145 osoba, od kojih su tri preminule. U vrijeme obajeva ovog članka u kućnoj izolaciji su se nalazile 143 osobe.

