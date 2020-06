Bh. meteorolozi otkrivaju dugoročnu prognozu za juni

Sedmicu koja je pred nama kao i nekoliko predhodnih obilježit će nestabilno vrijeme sa mjestimičnom kišom uz povremene sunčane intervale.

Ponegdje su u centralnoj i sjevernoj Bosni mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Nije isključena i pojava grada. Sredinom sedmice nešto stabilnije vrijeme, ali će i dalje naročito u Bosni svakodnevno postojati uslovi za kraći posljepodnevni pljusak. Nastavit će se južno strujanje zraka, tako da će i ove sedmice biti nadprosječno toplo, a ujedno i sparno vrijeme.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 12°C do 18°C, na jugu zemlje do 20°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 18°C i 24°C, u Hercegovini od 24 do 28°C.

Od nedjelje (14.06.) u Bosni i Hercegovini prema trenutnim sinoptičkim kartama očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Više kiše moguće je u centralnim i zapadnim područjima. Stabilnije, ali uz slabljenje južnog strujanja zraka i nešto svježije prognozira se od četvrtka (od 18.06) pa do kraja prognoziranog perioda. I u ovom razdoblju uz moguće duže sunčane intervale su mogući pljuskovi.

Minimalne temperature zraka varirat će između 11°C i 15°C u Bosni, do 18°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 22°C i 27°C – navode iz FHMZ-a, prenosi “Depo“.

