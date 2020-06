Evo kad nam dolaze topli dani ovog ljeta

U ostatku dana, meteorolozi najavljuju postepeni porast oblačnosti u cijeloj zemlji.

Tokom poslijepodneva u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Padavine su moguće i u višim dijelovima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru do 26 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana se očekuje slaba kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Bit će još padavina. Nama zapravo dolazi još jedan val padavina potkraj četvrtka. Sa zapada Mediterana približava nam se ciklona koja nam donosi obilje vlažnog zraka. Najprije na području zapadne Hercegovine i sa južne strane Dinarida gdje će pasti lokalno i veća količina padavima. Samim tim doći će i do jačanja južnog vjetra, što će donijeti topao zrak u naše krajeve. Od četvrtka poslijepodne pa do petka-subote, bit će povremeno umjerenog do jakog vjetra južnog-jugozapadnog smjera koji će svakako utjecati na to da se veće količine padavina ispadaju upravo uz južnu stranu Dinarida. Može pasti više od 50 litara po kvadratnom metru – rekao je meteorolog Nedim Sladić.

Sladić tvrdi da naznake za ljepše i stabilnije vrijeme tek postoje od početka treće dekade mjeseca juna, odnosno, iza 17. ili 18. juna. Ali moramo biti oprezni kada idemo na tako duge staze,prenosi Senzacija

Na pitanje koliko se sada može prognozirati da će ljeto biti izuzetno toplo, kaže:

Mislimo da će ovo ljeto pokazati onu svoju pravu stranu kako se i očekuje, u julu i dijelu augusta. Najprije u prvom dijelu augusta, tako da ne treba ljeto otpisivati. Moram kazati da početak ove godine dosta sliči 2007. godni, pa i početku juna. I tada je prva polovina ovog mjeseca bila nestabilna, a onda su uslijedile velike vrućine, i krajem juna temperature su bile i iznad 35 stepeni. Juli je bio vrlo vruć, temperature zraka krajem mjeseca su išle i više od 40 stepeni Celzija. Tada je u Mostaru bilo 42-43 stepena, Trebinje je imalo i iznad 43 stepena. To je bio jedan od najjačih valova vrućine koje smo imali u proteklih 50-ak godina.

