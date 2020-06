Obilne padavine, jaki udari juga i grmljavina: Dijelove BiH pogodilo veliko nevrijeme

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. S obzirom da su dani vikenda, pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito na izlazu iz većih gradskih zona.

Federalni hidrometorološki zavod (FHMZ) izdao je naranžasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina, jakih do olujnih udara juga i grmljavine.

Kako objašnjavaju iz FHMZ, lokacije, za koju se izdaje upozorenje su Hercegovina, jugozapad i zapad Bosne.

Jaki do olujni udari juga očekuju se već u kasnim večernjim satima sve do petka do poslijepodnevih sati.

Obilnije padavine praćene grmljavionom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne očekuju se u petak, 5. juna.

Prema prognozi, ni predstojeći vikend neće biti sunčan.

U subotu se očekuje umjereno oblačno vrijeme, a u nedjelju umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni si mogući rijetki lokalni pljuskovi, prenosi “Radiosarajevo“.

