Aljoša Čampara: “Kompletan Kantonalni odbor treba podnijeti ostavku, osim Sebije Izetbegović”

Nismo dugo zasjedali i dobro je bilo što smo se sastali.

Kakvi su vaši odnosi sa Bakirom Izetbegovićem, volite li se vi i on?

Naravno da se volimo. Ne bih zasnivao naš odnos na personalnom nivou. Uvijek smo imali dobre odnose, nemamo nikakvih problema, možda nam se nekad ne podudaraj stavovi, ali opet – to je normalno.

Optužuju vas da ste dio “druge struje” u SDA, koja je kontra Izetbegoviću?

Ne vidim te struje, možda se to nekome čini. Neki ljudi ne znaju šta će raditi pa izmišljaju teorije zavjere. Ja to stvarno ne vidim. Ja sam u utorak bio na ručku sa predsjednikom Izetbegovićem, bio je i Denis Zvizdić. Sad, ako neko smatra da zato što se moje mišljenje nekada ne podudara sa mišljenjem Izetbegovićem da je to posebna struja – imaju pravo da tako razmišljaju. Sinoć nam je predsjednik Izetbegović kazao da svi slobodno iznesemo mišljenje i da se ne moramo slagati s njim.

I jeste li?

Jesmo. Ja sam uvijek za to da se poštuju stavovi organa stranke, ali oni moraju biti bazirani na činjenicama, argumentima i na diskusijama.

Neki analitičari kažu da ste još u SDA jer vi i dalje trebate Izetbegoviću, kao i on vama?

Znate kako je rahmetli Alija Izetbegović govorio: “Ne mijenjajte stranku, mijenjajte ljude”. Mi moramo činiti sve da bude bolje u stranci. Ja bih zamijenio svakog onoga koji je ukaljao ime stranke, isključio bih ga pa makar bio to i ja. Tu nemam nikakve dileme.

Da li je istinita izjava koju je navodno rekao Bakir Izetbegović kako je stranka važnija od naroda?

Nikada nisam čuo gospodina Izetbegovića da je to rekao. Nijedna stranka nije važnija od naroda.

Sinoć ste raspravljali i o aferi Asim Sarajlić, o kojoj ste se kao jedan od rijetkih SDA-ovaca lično izjasnili i ogradili?

Napravilo smo Radno tijelo koje treba sagledati sve što se dešavalo. Ukoliko neko misli da treba postojati ovakava Kantonalni odbor, koji je izbran nakon ove afere – ja se sa tim ne slažem i to sam sinoć rekao. Oni svi moraju podnijeti ostavke izuzev Sebije Izetbegović, znači njih pet od šest. Fikret Pljevljak se mora odlučiti da li će ostati predsjednik Kantonalnog odbora ili predsjednik Općinske organizacije Ilidža. Imate situaciju koju smo sinoć utvrdili da niko iz Općinske organizacije Novi Grad nije izabran u Kantonalni izvršni odbor SDA Sarajevo čime je prekršen član 9 Statuta SDA. I Bakir Izetbegović je sinoć bio iznenađen.

Jeste li to rekli Izetbegoviću na ručku?

Jesam. Sve to piše u žalbi Semira Efendića.

Kažete li mu i za Asima Sarajlića?

On je podnio ostavku na pozicije u SDA.

Ali je i dalje član?

Jeste.

Vrh stranke nije sretan zato što je izašao snimak?

Niko nije sretan. To je kompromitovalo stranku, ali se ovakve stvari ne smiju gurati pod tepih. Mislim imamo snage i pameti, kao najjača stranka imamo jako mnogo poštenih i čestitih ljudi, dati im šansu da izađemo jači iz ovoga,p iše “N1“.

