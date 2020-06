Zlatko Miletić: Pola Sarajeva zna ko je Memića ubio… A čuo sam i o smrti Davida Dragičevića

Pola Sarajeva zna ko je tog Memića ubio”, rekao je Zlatko Miletić gostujući u Pressingu na N1

On je kazao kako su predmeti ubistva dvojice policajca u Sarajevu, predmeti Memić i Dragičević jako slični.

“Dugo istraga traje, dugo se ne dešava ništa. Šta zamjeram staroj Vladi Katona Sarajevo, što nisu raspisali nagradu od milion osobi koja će doći sa podacima. Ja sam čuo od svojih kolega, raznih podataka ima u tom slučaju. A moram reći, pored smjena komesara, do sad, zabrinjava me što nijedan nije završen. To govori da nismo dovoljno kvalifikovani ili se radi o nečemu opasnijem, da ne možemo doći do izvršilaca, da je možda upetljan neko iz policije. Čuo sam za neke informacije, da je bilo informacija koje idu u tom pravcu”, kazao je.

“800 dana od smrti mladića u Banjaluci. Toliki policijski službenici, 5.000, ne mogu da ga rasvjetle. Može se naći 100 posto. Pola Sarajeva zna ko je tog Memića ubio”, rekao je.

Rekao je da je čuo određene informacije i za smrt Davida Dragičevića u Banjaluci – ali da je potrebno samo malo dobre volje da se problemi riješe i slučajevi završe.

Govorio je Miletić o saradnji sa policijom iz regiona, kazavši da su u jednoj zajedničkoj akciji uhapsili 400 osoba koje su se bavile ilegalnim narkoticima.

“Keljmendi nam je jedini utekao. Nažalost, prije njegovog lišavanja slobode, ja sam došao do informacije, da je on kada je čuo da će biti lišen slobode zamolio predstavnike jedne ambasade da ga kolima prebace na Kosovo”, izjavio je.

Strane službe su prisutne u BiH, tvrdi Miletić, dodavši da zbog raznih interesa, gledaju da određene pojave spriječe u svojim zemljama “naše kriminalce koriste da dođu do određenih saznanja”,prenosi Depo

