Narandžasto upozorenje za dijelove BiH: Kiša, pljuskovi i grmljavina

Naime, najavljuju se obilne padavine i “jaki do olujni udari juga i grmljavina” za područje Hercegovine, jugozapada i zapada Bosne.

“Jaki do olujni udari juga se očekuju već u kasnim večernjim satima u četvrtak 04.06.2020., i sve do petka 05.06.2020., do poslijepodnevih sati. Obilnije padavine praćene grmljavinom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne u petak 05.06.2020.”, navode iz FHMZ BiH.

Još su naveli kolike su očekivane količine padavina.

“Očekivana količina padavina u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne je između 50 i 80, lokalno oko/iznad 100 l/m2. Udari juga između 50 i 70, lokalno oko/iznad 80 km/h”.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u četvrtak u jutarnjim satima u centralnim i sjevernim područjima Bosne bit će pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu poslijepodneva porast naoblake sa zapada. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. U kasnim večernjim satima očekuju se olujni udari juga. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 20, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

Oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom bit će i u petak. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje se iste kreću i intervalu od 50 do 80, lokalno oko/iznad 100 l/m2. U ostatku zemlje očekivana količina padavina, uglavnom, od 2 do 10, lokalno do 15 l/m2. Vjetar umjeren do jak, sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslijepodne vjetar u postepenom slabljenju. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 22, a dnevna od 18 do 24 stepena,piše N1

Tokom vikenda će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U subotu jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 21 do 27 stepena. U nedjelju su tokom dana u Bosni mogući rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 21 do 28 stepeni.

