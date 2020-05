Mektić: Tužilaštvo BiH se bavi samo Sarajevom, Tadić ima deal sa Dodikom i Čovićem

– Svi pratimo rad Tužilaštva BiH. Čitava BiH, teritorijalno mislim, nije amnestirana od korupcije, dešava se na svim nivoima vlasti. I to ozbiljna korupcija i kriminal koja izvlači javni novac od građana i prenosi ih u privatne džepove. Kad pogledamo statistiku, to je nevjerovatna činjenica i nevjerovatna stvar Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vidjet ćete da se Tužilaštvo BiH samo bavi Sarajevom i jednim dijelom Federacije. Pripremajući se malo za ovu emisiju, pogledao sam neku statistiku. Recimo četiri puta više istraga i optužnica za prošlu godinu je podignuto u Federaciji u odnosu na Republiku Srpsku, a da ne govorim u odnosu na pojedine kantone. Imate Kanton broj 10, Livanjski, je li kako ga zovu, u prošloj godini je nula istraga. Nema nijedne istrage – kazao je Mektić i nastavio:

– A sad ako hoćemo već, mada ja to ne volim, na takav način da dijelim Bosnu i Hercegovinu, u kantonima sa hercegovačkom većinom samo devet istraga je sprovedeno od strane Tužilaštva BiH, u RS-u četiri puta manje, u pola Federacije deset puta manje, što znači da postoji politički deal i politički utjecaj na koji je svjesno pristala glavna tužiteljica Gordana Tadić i onda se samo vrti ovdje oko Sarajeva, i tamo do Zenice, i tu negdje i tu što se desi, tu promptno reaguje.

Podsjetio je da se prije počelo govoriti o mobilnoj bolnici u entitetu Republika Srpska, nego o predmetu “Respiratori”.

– Bolnica je običan šator, ali Gordani Tadić i Tužilaštvu BiH nije bilo dovoljno da pokrene istragu – naglasio je on, dodajući da je njena izjava kako niko nije podnio krivičnu prijavu za taj slučaj najveća budalaština.

– Pa aferu “Respiratori” su pokrenuli mediji. I mediji u RS-u već mjesecima pišu o ovoj aferi, i niko ne treba da podnese krivičnu prijavu, dovoljno je da glas dopre do tužioca i da on otvori taj slučaj. Greška je što su podnesene krivične prijave entitetskom tužilaštvu, jer u ovom slučaju nabavke mobilne bolnice postoji ino element, i to je stvrna nadležnost Tužilaštva BiH. Gordana Tadić nije preuzela taj slučaj jer postoji politički deal između Milorada Dodika, Dragana Čovića i Gordane Tadić da se taj dio koji pokrivaju SNSD i HDZ ne diraju. Ne znam šta će oni njoj omogućiti, ali mogu da ostane na toj poziciji – istakao je Mektić, prenosi “Faktor“.

