Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna četiri dana

Poslije podne lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U večernjim satima, u većem dijelu Bosne, sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, piše “Faktor“.

Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 25 stepen Celzijevih.

U Sarajevu jutro umjereno, a tokom dana pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je lokalno moguća slaba kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 18 stepeni Celzijevih.

U ponedjeljak (01.06.2020.), pretežno oblačno vrijeme sa kišom ipljuskovima u Bosni. Više padavina poslije podne. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 20 do 25 °C.

U utorak (02.06.2020.), umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i ponegdje sjevenim područjima Bosna sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine postepeno prestaju. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 26 °C.

U srijedu (03.06.2020.), umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

loading...

Facebook komentari