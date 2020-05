Mirsad Hadžikadić pročitao zahtjeve opozicije na protestima u Sarajevu

On je danas na ovim protestima na kojima je bilo više hiljada ljudi pročitao neke od zahtjeva, a oni se odnose na izmjenu Izbornog zakona do lokalnih izbora ove godine kako bi se omogućio mehanizam vanrednih izbora, zatim uvođenje elektronskog glasanja na izborima.

“Plate i naknade u javnom sektoru treba uskladiti sa platama i nadoknadama u realnom sektoru. Tražimo primjenjivanje nulte tolerancije na korupciju, to pokazati na primjeru afere ‘Respiratori’ i kazniti sve učesnike kriminala. Također, potrebno je donijeti ekonomski poticaj za privredu, i to ne samo za one koji su oštećeni za vrijeme pandemije“, rekao je Hadžikadić.

Među zahtjevima koje je pročitao Hadžiakdić, je i onaj o provjerama diploma svih predstavnika vlasti, pravosuđa, pa i uposlenih javnih institucija.

“Najavljujemo da ako ne bude pomaka mi ćemo se pojaviti ponovo za mjesec dana“, poručio je Hadžikadić, prenosi “Klix“.

