FŠCZ Vladi FBiH uputio prijedlog Odluke o prestanku stanja nesreće zbog COVID-19 na području FBiH

Članovi Štaba usvojili su i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) uputili na razmatranje i odlučivanje prijedlog Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području FBiH.

Prijedlogom ove Odluke 31. maja 2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području FBiH koje je Vlada FBiH proglasila 16. marta ove godine. Odlukom o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području FBiH zadužit će se FŠCZ i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području FBiH i na toj bazi utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa (Covid-19).

Na osnovu preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, FŠCZ van snage stavio je naredbe kojima je obustavljen rad tržnih centara, pružanje usluga unutar ugostiteljskih objekata svih kategorija i u hotelima, a van snage su stavljene i naredbe koje nisu imale rok primjene.

Novom naredbom koja će se primjenjivati do 30. maja u ugostiteljskim objektima i dalje je zabranjena upotreba i konzumiranje nargila (šiša). Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 30. maja ove godine. U obrazloženju ove naredbe, između ostalog, navedeno je da u nargila barovima postoje loši higijenski uslovi te da, u cilju zaštite zdravlja stanovništvo od koronavirusa, do daljnjeg treba zabraniti korištenje ovog duhanskog proizvoda, jer predstavlja rizik za put prenosa određenih infekcija i zaraznih bolesti.

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ neređeno je FUCZ da izvrši raspodjelu sredstava i opreme (deke, jastuci, tečni sapun, dezinfekciono sredstvo, dezinfekciono sredstvo za ruke, etil alkohol i sredstva za čišćenje) iz donacije Azerbejdžana, svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području FBiH.

