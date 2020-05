Ispovijest Bosanca koji se našao na prijelazu granice između Hrvatske i BiH

Posljednjih dana mnogi građani Bosne i Hercegovine, posebno oni koji imaju dvojna državljanstva, žalil isu se da imaju problema na graničnim prijelazima i da im pripadnici Granične policije BiH pišu kazne jer nisu imali pasoš naše zemlje, već su sa ličnim kartama pokušavali ući u BiH.

Na portalu “Hercegovina.in” objavljena je ispovijest jednog građanina Bosne i Hercegovine, koju prenosimo u cijelosti:

“S obzirom na puno medijskih informacija i još više dezinformacija odlučio sam podijeliti svoje iskustvo s vašim čitateljima pri prelasku granice iz Hrvatske u BiH na graničnom prijelazu Bijača.

Živim nekoliko godina u Dalmaciji kamo me je posao odveo, ali često dolazim u Hercegovinu. Za vrijeme korone svi smo bili u karanteni, a ja sam jedva čekao da se to malo smiri kako bih otišao u Hercegovinu. Sva obitelj mi je u Hercegovini, a imao sam još nekih privatnih obveza pa sam morao u rodni kraj. Moja odluka bila je čvrsta da u petak krenem za Hercegovinu. Moram priznati da sam bio na velikim mukama s obzirom na to da su mediji pisali o kaznama i neprijatnostima koje su doživljavali ljudi koji imaju dvojno državljanstvo.

Na granični prijelaz Bijača došao sam oko 17 sati u petak i bez ikakvih problema prešao sam iz Hrvatske u BiH. Na ulazu u BiH se formirala manja kolona, a ja sam bio sve nervozniji. Moram priznati da sam bio i u panici, ni sam ne znam zašto. Kada sam planirao put razmišljao sam da i ako me ne puste u BiH, pa čak i ako morao platiti kaznu da to nije nikakav smak svijeta. Sve je tako bilo dok nisam došao na prijelaz, a moje muke postale su veće jer je jedan automobil ispred mene baš zaglavio na prijelazu. Kada je taj automobil konačno prešao granicu, ispred mene su bila još dva koja se nisu dugo zadržala.

I onda sam konačno ja došao na red i kroz prozor sam pružio putovnicu. Na moje veliko iznenađenje, ali i olakšanje službenik granične službe je provjerio dokument i zaželio mi sretan put i ugodan dan. Nisam mogao doći sebi još dugo, jer sve te muke koje sam preživljavao su bile bezrazložne. Sinoć sam, također bez ikakvih problema napustio BiH i vratio se u Hrvatsku“, prenosi ovaj portal njegovu priču.

loading...

Facebook komentari