Turistički radnici, nakon velike štete koji su pretrpjeli tokom korona krize, u ovim vaučerima vide novu šansu za oporavak, objavila je “BN TV“.

S druge strane, većina građana bi radije da im je Vlada Republike Srpske dala pomoć u novcu, jer su kako ističu, ionako dovedeni na rub egzistencije.

Predsjednica Republike Srpske je za sve građane u RS-u najavila poklon vaučere od 100 KM. To nisu vaučeri kojima možete da platite struju, interent, kablovsku ili možda da odete u pekaru da kupite kilogram hljeba, ili u mesaru za pola kile mesa i slično.

Ovdje su u pitanju vaučeri koje možete da potrošite isključivo za odmor i to uz uslov da uplatite najmanje tri noćenja. Na ovaj prijedlog vlasti, građani su malo reći razočarani, pitaju se zar nam je u ovo vrijeme neimšatine i nesigurnosti važniji odmor od hljeba, hrane i računa.

“Penzija je ovdje 240 KM, niko nam nije nijedne maske dao za vrijeme epidemije, a sada će da daju vaučere da idem na zimovanje, pazi, molim te”, komentariše jedna od građanki RS u anketi “BN TV“.

Oni navode da je to glupost jer većini građana treba novac.

“Meni ne treba, ne moraju mi dati, mene pomaže moj sin koji je otišao vani da radi da finansira ovu državu. Naša djeca su u inostranstvu da bi roditelje izdržavali, sram ih bilo.”

“Kakav račun ja imam sa tih sto maraka? Da li sam nahranila svojih petoro djece sa tih 100 KM”, pitaju se stanovnici Republike Srpske.

A nakon što su mnogo puta prevareni, oni s pravom pitaju se da li je riječ o još jednoj prevari vlasti? Sumnjaju da se favorizuju ugostiteljski objektu u vlasništvu ljudi bliskim vlastima.

“Možda oni tu gdje imaju svoje, možda tu da se troši, gdje su njihovih prijatelja, kumova, a to je samo prevara za mene”, kažu građani.

“Znači otiđi u banju i potroši opet u njihov džep, a za svoju familiju ništa. To su sve lopovi”, rekla je jedna od anketiranih.

Iz Udruženja ugostitelja RS poručuju da je očigledno da je na prijedlogu radio neko politički podoban, a ne stručan. Oni navode da uslovljavanje od tri noćenja nema smisla.

“Zašto nismo uzeli primjer Slovenije koja svakom punoljetnom građanini dijeli 200 eura, a djeci dijeli 50 eura i ne uslovljava vas koliko ćete noći da budete bilo gdje. To što su oni zamislili opet će da iskoriste veliki, a ljudi u realnom sektoru to neće moći sebi da priušte. Opet se pokazalo da je to jedan katastofalan potez i onda kažu da su pomogli. Niste pomogli”, jasan je predsjednik Udruženja ugostitelja Republike Srpske Željko Tatić u izjavi za “BN TV“.

Hotelijeri koji pozdravljaju prijedlog ipak navode da će im najviše pomoći ukidanje mjera zabrane kretanja.

“Nama je jedini spas taj granični prelaz. Ukoliko se dozvoli prelazak građana Srbije ovdje, jer 80 odsto naših gostiju dolaze iz Srbije. To je jedna mjera koja bi nama najviše pomogla”, rekao je Miloš Stanišić, menadžer Etno sela “Stanišići”.

Kako god bilo, mnogi ne razumiju kakva je svrha u vrijeme krize i besparice dobiti 100 KM koje da biste iskoristili morate izdvojiti nekoliko puta više novca iz sopstevnog džepa. Kao i pokretna bolnica, i ovo bi mogao da bude jedan u nizu eksperimenata kome niko ne vidi svrhu.

