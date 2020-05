Komšić: “Srbija ne može biti prijatelj BiH sve dok zločince smatra herojima”

Član Predsjeništva BiH Željko Komšić danas je stigao u Tuzlu kako bi odao počast 71 žrtvi stravičnog masakra na Kapiji koji je pod naredbom generala bivše Vojske Republike Srpske (VRS) Novaka Đukića počinjen 25. maja 1995. godine.

“Neko ko je tada bio u Armiji BiH i ko se borio upravo protiv ovakvih zlikovaca, uvijek osjeća težinu nepravde jer oni koji su to uradili izmakli su ruci pravde. Nažalost, živimo na takvom mjestu i u takvom vremenu gdje je i to moguće, odnosno da takav zlikovac kao što je Đukić danas slobodno šeta u susjednoj zemlji, koja tvrdi da je prijateljska Bosni i Hercegovini i koja tvrdi da želi graditi dobrosusjedske odnose”, kazao je Komšić.

Član Predsjedništva BiH je istakao da je život njegove generacije upravo obilježio masakr na Kapiji, naglasivši da se teško može govoriti o tome da se situacija sa Srbijom može stabilizovati dok ljudi poput Đukića slobodno hodaju.

“Diplomatski možemo razgovarati i susretati se, pričati o saradnji. Ali, ružan osjećaj ostaje iza nas. To je nešto teško i mučno, što nas uvijek podsjeti da je puno licemjerja danas u tim nekim odnosima. Mnogi će reći da ovo što kažem nije korektno, ali meni je dosta te lažne političke korektnosti. Historija je takva, činjenice se znaju, kao i istina. Zna se ko je ovo ovdje uradio. Ti ljudi, nije ovdje samo riječ o Đukiću, već i onome ko je takoreći povukao obarač na topu, kao i njihova djela, će opterećavati odnose između ove dvije zemlje, čak i onoga trenutka kada svi mi fizički nestanemo. Ostat će tamna mrlja u odnosima naše dvije države”, naglasio je Komšić, prenosi “Hayat“.

Navodi da ne vjeruje da će Srbija nešto uraditi po tom pitanju.

“Nažalost, opet ponavljam, živimo u takvom vremenu i na Balkanu gdje ljudi mogu pobiti desetine djece i na nekim mjestima se smatrati herojima. Nažalost, to je tako. To su činjenice i svijet u kojem živimo, ali, svejedno, na nama ostaje da obilježimo stradanje te tuzlanske mladosti i nevinih ljudi po cijeloj BiH. Na kraju krajeva, sva ta djeca koja su ovdje stradala nisu nikome ništa dužni ni krivi bili. Ali su platili sve ono što se dešavalo u BiH krajem prošlog stoljeća, u borbi protiv agresije i protiv neprijatelja ove zemlje. Pogledajte samo imena te ubijene djece, pa to vam je BiH. Oni su nažalost platili najveću moguću cijenu”, zaključio je član Predsjedništva BiH.

Podsjetimo, danas je u Tuzli obilježena 25. godišnjica masakra na Kapiji. Riječ je o događaju iz 25. maja 1995. godine u kojem je granatom ispaljenom sa srpskog položaja na planini Ozren ubijena 71 osoba, a više od 200 ih je ranjeno.

Tokom 2014. godine pravosnažnom presudom na 20 godina zatvora osuđen je general bivše Vojske Republike Srpske Novak Đukić. Nedugo nakon izricanja presude on je otišao u Srbiju gdje se i danas nalazi pod izlikom liječenja.

Od juna 2014. nije se odazvao izvršenju kazne, a iako je za njim raspisana potjernica trenutno ne može biti izručen BiH jer ima srbijansko državljanstvo.

Ali, kaznu može služiti u Srbiji jer je ta država 2010. godine potpisala sporazum sa BiH koji omogućava međusobno izvršenje kazni. To mora zatražiti Sud BiH koji do danas takav potez nije povukao.

Nasuprot svemu, iz susjedne Srbije u nekoliko navrata dosad je negiran počinjeni masakr na tuzlanskoj Kapiji, a također su objavljene i knjige na tu temu.

