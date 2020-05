Drljević: Najesen uz česte upale pluća, sezonsku gripu i COVID-19 moglo bi biti ozbiljno

Ako se to obistini, kakav će biti njegov intenzitet i da li će virus sa dolaskom ljeta nestati, za portal “Faktor“. govorio je prim. dr. Ednana Drljevića, načelnika Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica.

– Tvrdnje da je COVID-19 sezonska bolest jednostavno nije naučna istina. Ovo jeste bolest koja je sezonski uvjetovana i da je na ovim temperaturama i vlažnosti virus manje virulentan, odnosno manje je prodoran i sporije se širi. No, činjenica da na sjevernoj i južnoj zemljinoj polulopti, u Brazilu, Islandu, Finskoj i Švedskoj istovremeno imamo pandemiju, govori da to nije sezonska bolest. Sezonska bolest je gripa koja, primjera radi, na sjevernoj hemisferi traje do 15. marta, ali je onda nema do 30. oktobra. U međuvremenu od gripe obolijevaju ljudi koji žive na južnoj hemisferi – u Africi, Južnoj Americi… To je ciklus koji se svake godine ponavlja na taj način – objašnjava Drljević.

Izjave “da je BiH imala sreće sa epidemijom” ne stoje

Istakao je kako izjave mnogih, a koje su postale narativ – “da je BiH imala sreće sa epidemijom”, nikako ne stoje. Kaže kako se ne radi ni o kakvoj sreći, nego da je BiH među 25, od ukupno 180 pogođenih zemalja u svijetu, koje su se dobro nosile sa zarazom.

– Činjenica koja se ne može opovrgnuti jeste da smo na vrijeme preduzeli preventivne mjere, da su se ljudi pridržavali uputa, da su, bez obzira na sve probleme u zdravstvu, naši stručnjaci spremno dočekali i nosili se sa zarazom, da su mediji odradili odličan posao. Pokazali smo rezultate koji se ne mogu opovrgnuti – dodaje Drljević.

Naveo je da je sasvim izvjesno da će se virus vraćati, ali da broj oboljelih neće biti veliki.

– Ako se virus vratio u Kini i Južnoj Koreji, onda je sigurno da će se to dogoditi i u drugim zemljama, pa i u BiH. Oboljelih će biti cijelo ljeto, ali će intenzitet širenja virusa biti slab. Problem će nas dočekati u jesen. Kod ljudi starijih od 70 godina tada se obično javljaju upale pluća, koje su najveći rizik za smrtne ishode što se i u ovom trenutku događa u Americi. Kod takvih osoba srce je slabo i ono ne može izdržati napor koji se javlja kad nastane upala pluća. Međutim, cijela Evropska unija, osim dvije zemlje među kojima je i Italija, uvela je obavezno vakcinisanje starijih protiv upale pluća. Upravo ta vakcina i bila je razlog zbog koje se u Evropi umiralo manje od nekih drugih dijelova svijeta pogođenih zarazom – navodi Drljević.

Situaciju najesen će, kaže Drljević, otežati i što će se drugi val koronavirusa javiti kad i sezonska gripa, od koje se godišnje bilježi sedam posto smrtnosti, naročito ako to bude tip N1H1 (svinjska gripa).

– Ako budemo imali takvu situaciju, bit će praktično nemoguće razdvojiti sezonsku gripu od COVID-19 bez uzimanja nalaza. Imat ćemo tri bolesti (COVID-19, sezonska gripa, upala pluća) koje kod starijih ljudi bilježe visoke stope smrtnosti. To me plaši i upućuje na italijanski scenarij, ali ako na vrijeme počnemo kampanju da se i u BiH, kao u Evropi, stariji od 65 godina vakcinišu protiv upale pluća, ali i protiv influence H1N1, sasvim je sigurno da ćemo puno lakše izaći na kraj i sa koronavirusom – naglašava Drljević.

Stižu ohrabrujuće vijesti iz Amerike, vakcinu bismo trebali imati do januara 2021.

Načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica spomenuo je i ohrabrujuće vijesti o vakcini protiv COVID-19 koje stižu iz Amerike.

– Raduje me testiranje vakcine koje je ušlo u treću fazu, kada će biti vakcinisano nekoliko stotina, odnosno hiljada ljudi. U prve dvije faze testiranja pokazalo se da minimalna doza stvara kompletan imuni odgovor, što znači da bismo krajem 2020, a najkasnije u januaru 2021. mogli imati vakcinu protiv koronavirusa na tržištu. Jedini problem je što je to američka vakcina koja će biti komercijalna, ali nadati se da će i neke od 30-ak ostalih kompanija u svijetu, koje trenutno rade na izradi vakcine, postići iste uspjehe – kaže.

Iako se mjere ublažavaju, epidemija, ističe Drljević, još traje, a virus je oko nas.

– Mi na području Zeničko-dobojskog kantona imamo još 40-ak oboljelih, neki su pod ljekarskim nadzorom u Kantonalnoj bolnici Zenica. Naravno, brojka od 200 smanjena je na 40-ak i ona će se i dalje smanjivati. No, RS ima veći broj oboljelih, a bilježe i smrtne slučajeve. To znači da još nismo došli u stadij kao Slovenija koja je odjavila epidemiju. Mjere se ublažavaju, ali nošenje maski i dalje je obavezno. Držanje distance, te održavanje higijene ruku i obuće navike su koje bismo trebali usvojiti za cijeli život – kazao je Drljević, prenosi “Faktor“.

