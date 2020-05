Novalić: I meni je “zapelo za oko” egzotičan naziv “Srebrena malina” za nabavku respiratora

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, gostovao je u Dnevniku D Federalne televizije gdje je odgovarao na pitanja u vezi sa predmetom “Respiratori”. Premijer FBiH je rekao da je vidio ponudu Srebrene maline, ali da je to drugačiji respirator od onoga koji je isporučen, od onoga koji je bio na papiru. Izjavu na aerodromu, kada su sporni respiratori, stigli – kaže ne bi izjavio da je znao da oni nisu za kliničku primjenu, kako se mislilo.

“Vlada Federacije je 12. februara donijela odluke o nabavci medicinske opreme za borbu protiv pandemije. Zavodu za javno zdravstvo i Federalnoj upravi Civilne zaštite je stavila zadatak da nabavi ne samo respiratore, nego i sva druga medicinska i higijenska sredstva. U vrijeme pandemije, panike, sve su države panično nabavljale respiratore”, kazao je Novalić.

On je rekao da su istrage zbog nabavki pokrenute i u Sloveniji, Španiji, SAD-u, Engleskoj.

“Mi imamo naše. Kroz moj ured su prolazile brojne ponude, ne samo za respiratore nego i drugo. U pandemiji su svi kao centar vidjeli Vladu. Mi smo ponude slali Zavodu za javno zdravstvo i FUCZ. Sporna ponuda je prošla kroz naš ured. Došla je u 08:05, proslijeđena u 08:19”, rekao je Novalić.

Datuma 2. aprila, Civilnoj zaštiti je uplaćeno pet miliona KM, a na računu su imali već sedam miliona. Zašto?

“Na osnovu odluke Vlade. Treća odluka Vlade. Mi smo rekli, za medicinska sredstva. Po njihovoj odluci ide nabavka, realizira se uplata i plaćanje. Ja sam dizao ruku na sjednici vlade, kasnije u potpisivanju odluka. To je moja obaveza. Vlada je davala saglasnost u trećem slučaju i dio novca”, kazao je.

Da je posao za nabavku respiratora dobila firma Srebrena malina Fadil Novalić kaže da je saznao iz medija.

“Počela su mi dolaziti čudna pitanja. Prvo da vam kažem, na tim ponudama za respiratore, u tih kratkih pet minuta koliko sam gledao ponude, i meni je “zapelo za oko” taj egzotičan naziv “Srebrena malina”za nabavku respiratora. Kada sam vidio da su jedini ponudili i nabavili – tamo je bila slika dvostrukih respiratora za kliničku primjenu. Kada sam saznao da je izabrana, u toj percepciji, da su to ti respiratori, došao sam aerodrom i rekao to. I to je bila ta zabluda. Ne bih rekao što sam rekao da sam znao”, izjavio je Novalić.

On tvrdi da je takav respirator prešao preko njegovog ureda, za kliničku primjenu.

“Zvao se nekako VCE003 ili nekako tako. I bio je zaista za kliničku primjenu”, rekao je Novalić, te dodao:

“Mi smo ponudu proslijedili, kada je neko promijenio, da je zamijenio za druge koji imaju manje performanse, e to neka se istraži, kazao je.

Kompletno gostovanje Fadila Novalića du Dnevniku D na FTV pogledajte u priloženom videu.

