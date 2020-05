Nesavjesni građani u Živinicama otežavaju zaustavljanje širenja koronavirusa

Naselje Donja Lukavica u kojem su otkriveni prvi zaraženi pod budnim je okom policije, a epidemiolozima muke zadaju pojedini mještani koji iznošenjem netačnih informacija otežavaju eventualni dolazak do nultog pacijenta.

Nakon dužeg vremenskog perioda na području Živinica u naselju Donja Lukavica prije pet dana potvrđen je novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o starijoj ženskoj osobi koja je u teškom zdravstvenom stanju, ali zbog komorbiditeta.

Ona je smještena u izolatorij Klinike za zarazne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, ali bez respiratornih tegoba koje zahtjevaju priključivanje na vještačku ventilaciju, potvrđeno je iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK.

Nedugo nakon ove žene infekcija virusom SARS-CoV-2 je potvrđena i kod njena dva sina. Kako vrijeme odmiče povećava se broj zaraženih osoba u živiničkom klasteru te ih je sada ukupno osam i izuzev prvozaražene svi su u kućnoj izolaciji.

Kako je potvrđeno iz Kriznog štaba Živinica, trenutno se u kućnoj izolaciji nalazi 380 građana s područja ovog grada, a kada je riječ o spomenutom klasteru, za njega su direktno vezane 44 osobe kojima je naređena spomenuta epidemiološka mjera.

U izolaciji doktori i medicinske sestre

Među osobama u izolaciji nalazi se i pet ljekara te osam medicinskih sestara Doma zdravlja u Živinicama u kojem je boravila prvozaražena osoba.

“Oni se preventivno nalaze u samoizolaciji, s obzirom na to da su u svojim izjavama naveli da su koristili zaštitnu opremu prilikom susreta sa zaraženom osobom. Dva ljekara i dvije medicinske sestre su negativne na koronavirus, za sedam zaposlenika danas ćemo saznati rezulate, a sutra za dvoje”, kazao je za Klix.ba Esed Omerkić, direktor Doma zdravlja u Živinicama.

On navodi da manjak broja osoba koje se nalaze na radnom mjestu trenutno ne utječe na pružanje usluga pacijentima u ovoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj djeluje 340 medicinskih radnika.

S druge strane, problem u zaustavljanju širenja koronavirusa epidemiolozima predstavlja nesaradnja lokalnog stanovništva koje nerijetko daje netačne podatke o tome sa kojim osobama su bili u kontaktu, da li im je neko dolazio u posjetu iz inozemstva i slično.

“To nam otežava rad, ali se trudimo i dajemo sve od sebe kako bismo došli do nultog pacijenta. Do nas su dolazile informacije da je riječ o osobi koja je došla iz Austrije, zatim Njemačke, Srbije i slično, ali se ispostavljaju kao neprovjerene”, kazao nam je Omerkić.

On je naglasio da su osobe zaražene koronavirusom i u ovoj bh. sredini izložene određenom vidu stigmatizacije.

“Nalazimo se u specifičnoj sredini, ljudi su izloženi stigmatizaciji i to nije u redu. Nažalost, smatra se da je sramota biti bolestan, ali situacija treba biti suprotna. Kako bismo zaustavili širenje virusa potrebno je da svi budemo iskreni, da prijavimo rizične kontakte i obavezno koristimo zaštitnu opremu”, naglasio je Omerkić.

Ne poštuju svi mjere

Ekipa portala “Klix” danas je posjetila Donju Lukavicu u kojoj su mišljenja među stanovništvom podijeljena. Dok kod jednih vlada strah od moguće zaraze koronavirusom, drugi su pak opuštenijeg stava uz riječi da razloga za zabrinutost nema.

Primjetno je i da se svi ne pridržavaju epidemioloških mjera koje, u ovoj situaciji, između ostalog podrazumijevaju korištenje zaštitnih maski i rukavica.

Iako je koronavirus glavna tema u ovoj sredini javno će o njoj tek rijetki govoriti, a jedna od njih je Mejra Maslić. Priznaje nam da se boji moguće infekcije, posebno zbog činjenice da se nalazi u rizičnoj skupini građana koji su stariji od 65 godina.

“Iz kuće uglavnom nigdje ne izlazim, čuvam se koliko god mogu. Sama živim i danas sam morala otići do prodavnice kako bih kupila namirnice. Zbog toga nosim masku i rukavice, rekli su nam da se na taj način zaštitimo. Za svoje komšije mogu reći da se pridržavaju svih mjera jer nas je strah, ali ima onih u okolini koji se neozbiljno ponašaju. Nadam se samo da neće biti veći broj oboljelih i da će ako Bog da sve ovo što prije proći”, kaže Maslić.

Policija u naselju

S druge strane, nadležni gradski krizni štab čini sve kako bi se broj pozitivnih osoba smanjio na najmanju moguću mjeru. Gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković za Klix.ba je kazao da su poduzete sve neophodne aktivnosti nakon formiranja novog klastera u Donjoj Lukavici, koja je postala žarište koronavirusa.

“Nakon formiranja klastera u izolaciju smo stavili sve osobe pozitivne na koronavirus, ali i one koji su bili u kontaktu s njima. Izdali smo naredbu po kojoj je policijska stanica uručila rješenje i nalog policijskim patrolama koje su 24 sata prisutne na području klastera, kako ne bi došlo do kretanja osoba iz izolacije”, kazao je Kamenjaković.

Izvršena je i dezinfekcija ulica u kojima se nalazi klaster, mještanima su podijeljene zaštitne maske, rukavice i dezinfekciona sredstva, a Crveni križ Živinica im dostavlja namirnice.

Zbog ranijih indikacija o tome da epidemiolozima problem predstavljaju nesavjesni građani koji prikrivaju tačne informacije o kontaktima, Kamenjaković je alarmirao mjesni krizni štab.

“Ovaj krizni štab je podignut na najveći mogući nivo i stanje se popravilo. Zbog toga smatram da nema potrebe uvoditi karantin za ovaj dio naselja, ukoliko budemo imali potpunu kontrolu nad klasterom. Mislim da ćemo na ovakav način, uz sve poduzete mjere uspjeti ovaj klaster ugasiti u narednih nekoliko sedmica”, zaključio je Kamenjaković.

Na kraju kažimo i to da se na području Tuzlanskog kantona nalazi ukupno devet osoba zaraženih koronavirusom. Pored Živinica jedan slučaj ranije je potvrđen u Gradačcu, a kao što je poznato u pitanju je mlađi muškarac koji se u našu zemlju vratio iz Finske. Po povratku je odmah otišao u samoizolaciju što je dovelo do toga da se od potvrde infekcije do danas jedini nalazi u klasteru.

