Više od stotinu bh. državljana na kruzeru traži povratak kući: “Ovdje je haos”

“N1” televiziji javili su državljani BiH i Srbije koji se trenutno nalaze na brodu Carnival Brezze kompanije Carnival Cruise Line. Oni tvrde da se već nekoliko dana odgađa njihov povratak u matične zemlje, a kako nam je potvrdio jedan bh. državljanin, na kruzeru Carnival Breeze nalazi se 113 državljana Bosne i Hercegovine koji su trebali već 7. maja vratiti se u našu zemlju.

“Znači mi smo 3. maja krenuli na ‘krosing’ iz Bahama prema Evropi koji u svim najnormalnijim uslovima traje 9 dana. Trenutno smo u Southamptonu već drugi dan i na rasporedu smo da napravimo plovidbu dalje prema Španiji, Italiji te na kraju Dubrovnik. Sve je do sada bilo višestruko izmijenjeno u smislu da nam se govore razni datumi tj. konkretnu informaciju o tome kad zapravo dolazimo u Dubrovnik – dakle ovo se odnosi na ljude iz BiH“, navodi bh. državljanin koji se nalazi na brodu.

Dodaje da od nadležnih nisu dobili odgovore na konkretna pitanja. Na kruzeru se prema tvrdnjama jednog od Bosanaca nalaze osobe iz Banja Luke, Tuzle, Jablanice, Brčkog, Zenice i ostalih bh. gradova.

“Ljudi ovdje pitaju da li ambasada zna za ovo, da li je iko od zvaničnika kontaktirao vladu, ambasadu ili bilo koga i obavijestio da na brodu ima 113 bosanaca i da još nije izvjesno kad dolazimo kući, naime navode se razni razlozi kao da određene države imaju određene uslove prilikom ukrcaja broda te karantin koji se mora ispoštovati, uprkos činjenici da smo svi već tu na ovom brodu kao i na ostalima sa kojih smo se ovde ukrcali u karanteni već preko 2 mjeseca“, objašnjava državljanin BiH.

“Više od 100 osoba je skinuto sa platne liste i vode se sada kao gosti broda, dok nekih desetak ljudi aktivno radi. Na brodu nema gostiju već dva mjeseca“.

Još jedan uposlenik kompanije iz BiH javio nam se i potvrdio priču svog kolege sunarodnjaka.

“Jeste istina je ima nas oko 113 iz BiH. Baš je haos jedva čekamo da idemo kući, sve je katastrofa – iskreno. Samo lažu. Svaki dan nešto obećavaju. Trebali smo prije mjesec dana biti u Dubrovniku. Ovo šta nam rade je šou više“.

“N1” televiziji se javila i državljanka Srbije koja je također željela ostati anonimna. Ovo je njena priča sa istog broda:

“Želim da vam sve potvrdim što je kolega iz BiH vam već rekao. Ja sam iz Srbije ima nas dosta Balkanaca i nemamo izlaz is situacije. Kompanija nas stalno laže mi iz Srbije smo bili na spisku da idemo kući jučer međutim otkazali su nma karte iako su Makedonci i Mađari otišli danas bez ikakavog objašnjenja. Sad kažu da ćemo nakon karantina od dva meseca na brodu gde niko nije ušao nov na brod treba još dodatnih dve nedelje da stojimo u Dubrovniku do 10. juna, što je nezvanično, a dosada su se svi tračevi obistinili. Kontaktirana je i ambasada Srbije u Engleskoj gde su oni rekli da se Carnival ne javlja na telefon i ne odgovaraju na mailove tako da nam ne mogu pomoći. Sa ostalih brodova svi lete kući normalnim letovima. Na sve to, internet je jako loš, hrana je užasna svaki dan imamo tri vrste rize, ribu pokvarenu, tvrd hleb, svinjski i ponekad teleći gulaš i pastu koja nikad nije kuvana a kada stave burger ili nešto jestivo toga nestane dok stojih u redu za hranu. I nemamo ni mleko za kafu vec mesec dana“, obrazlaže djevojka iz Srbije.

Kontaktirali smo i kompaniju Carnival Cruise Line.

“Što se tiče naših pokušaja repatrijacije, radimo sve što možemo da vratimo sve članove naše posade kući i sarađujemo s vlastima na planu za iskrcavanje naše flote. S obzirom na ograničenja putovanja, postoji niz komplicirajućih faktora. Prošle sedmice Carnival Cruise Line izdao je saopćenje o našim aktivnostima što se tiče repatrijacije i očekujemo da će se u narednih nekoliko sedmica 26.000 članova našeg tima vratiti kući. Slične aktivnosti su u toku i za druge firme pod krovom Carnival Corporation. Mi i dalje brinemo o našim članovima posade, uključujući osiguravanje WiFi-ja za njih kako bi ostali u kontaktu sa svojim najmilijima kod kuće. Mi marljivo radimo na rješavanju problema i obavještavamo članove naše posade“, naveo je za “N1” Vance Gulliksen, PR kompanije Carnival.

Kako je potvrdio, kruzer Breeze je stigao u Southampton, a prema informacijama naših državljana s broda, kruzer se uputio prema Cadizu u Španiji.

Slična sudbina zadesila je i bh. državljane koji rade na kruzerima drugih komapnija.

