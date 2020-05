Vrtići u KS počinju sa radom, objavljena uputstva za roditelje

Nakon dva mjeseca pauze i života u karantinu, prije nego što im je juče ponovo vraćena sloboda kretanja, djeca će u ponedjeljak ponovo vidjeti neke od svojih drugara i vaspitača iz obdaništa. S obzirom na broj djece u vrtićima i na to da će teško biti ispoštovati mjere fizičke distance, ukoliko za to postoji mogućnost, preporuka je da dijete ostane kod kuće.

“Mi smo prije par dana uspjeli da izvršimo anketu i da saznamo koji je to broj djece koji će krenuti u predškolske ustanove. Anketa je pokazala da je 50% roditelja spremno dovesti djecu u vrtić. Ostali su javili da ih nemaju namjeru dovesti do kraja mjeseca. To nam daje jednu odstupnicu i prostora da najveći rizik smanjimo, budući da je fizička distanca jedna od osnovnih preporuka. Grupe su o 10 osoba u prostoriji”, pojašnjava ministar obrazovanja KS Anis Krivić.

“Malo smo sad začuđeni, jer znate devet djece plus jedan odgajatelj – to je 10 prisutnih. Nama se u grupama ranog uzrasta pojavljueje čak i do 22 djece, pa smo danas dogovarali smjernice kako ćemo dodatne prostore pripremiti”, dodaje mr Abida Kapetanović, koordinator za odgojno obrazovni rad Javne ustanove Djeca Sarajeva.

Ponovni prijem djece u vrtiće, nakon relaksacije uvedenih mjera, a zbog trenutne epidemiološke situacije, ne zahtijeva kontrolu briseva grla i nosa, te kontrolu uzorka stolice, potrebno je predočiti vakcinalni status djeteta.

“Molimo roditelje da provjere dječiji vakcinalni status. Roditelji će morati izmjeriti temperaturu djeci, jer mi jesmo sada partneri koje će dijeliti tu obavezu”, poručuje Kapetanović.

Maske za lice vaspitači mogu koristiti prilikom njege dojenčadi, odnosno male djece kod kojih je potrebna pojačana njega koja zahtjeva češće bliske kontakte. Stalno nošenje rukavica nije preporučljivo, već je akcenat na učestalom pranju ruku toplom vodom i sapunom, eventualno dezinfekcija istih. Dezinfekcijsko sredstvo nije zamjena za sapun i vodu.

“Dobili smo mjere predostrožnosti i šta treba raditi na ulazu djece u vrtić. Trijaža će se jutarnja vršiti na prijemu djece u vrtić. Roditelji neće smjeti ulaziti u vrtić. Moraju se prolaziti sanitarne zone, mjerenje temperature, dezinfekcija ruku, što više boravka na otvorenom i što češće pranje ruku djeci”, otkriva Vedad Krajina, direktor predškolske ustanove Kids land.

Osobama starijim od 65 godina zabranjen je dolazak u vrtić. Prije preuzimanja djeteta iz obdaništa preporučeno je da roditelji pozovu ustanovu, kako bi dijete bilo pripremljeno i preuzeto van objekta., prenosi N1.

loading...

Facebook komentari