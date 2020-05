Hiljade antifašista na skupu u Sarajevu, pjevaju se partizanske pjesme

Komemoracija žrtvama fašističke NDH-a se održava uporedo sa misom za žrtve Bleiburga u sarajevskoj katedrali.

Kako javlja reporter “Klix” na šetnji se nalazi nekoliko hiljada ljudi i građani još uvijek pristižu. Tokom šetnje mogu se čuti partizanske pjesme. Građani se kreću prema Vječnoj vatri.

Član SABNOR-a Bakir Nakaš poručio je kako je cilj mimohoda reći NE fašizmu.

“Fašizmu koji je ponovo nakon 35 godina digao glavu i nastoji da sve ono što je narod 45 godina potisnuo u zaborav ponovo da oživi”, kazao je Nakaš.

Njegova poruka je jasna – ukoliko ne kažemo svoje ne, fažizam će vladati Evropom i svijetom.

Za fašizam ima lijeka. Prema Nakašu protiv njega se možemo boriti obrazovanjem, širenjem antifašističkih vrijednosti i istine o antifašizmu.

“Ukoliko poštujemo te vrijednosti koje su veličale čovjeka, davale pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sigurnost, socijalnu brigu. To su vrijednosti koje nam trebaju biti smjernice nasuprot vrijednostima koje proklamuju fašisti, a to je boljitak za one koji oni odaberu”, poručio je Nakaš.

Predviđeno je da skup traje do 13 sati, a na razglasu će biti pročitana imena žrtava.

Održavanje komemorativne šetnje dozvoljeno je uz poštivanje zdravstveno-epidemioloških mjera, a pripadnici Crvenog krsta prisutnima dijele maske i dezinfikuju ruke.

SABNOR je organizovao skup nakon što je objavljeno da će misa za Bleiburg biti održana u sarajevskoj katedrali. Jučer su na Marijin Dvoru i iznad Vječne vatre postavljene velike fotografije na kojima se nalaze građani Sarajeva koje je NDH ubila vješanjem.

