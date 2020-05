Svi stanovnici bh. entiteta RS mogli bi dobiti vaučere od 100 KM za smještaj u domaćim hotelima

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, izjavio je za “ATV” da je Vladi Republike Srpske predložen plan pomoći turizmu.

Njihov prijedlog je da država emituje pet miliona KM vaučera i da se po 100 KM dodijeli svim punoljetnim građanima, koji bi da sredstva mogli da troše u turističkim kapacitetima Republike Srpske.

“Kreirali smo određene mjere kako pomoći određenim djelatnostima. Mi smo i Vladi Republike Srpske i drugim značajnijim institucijama predložili kako da pomognemo turizmu. Naš prijedlog je da RS emituje nekih pet miliona vaučera, da dodijeli svih punoljetnim građanima 100 KM da bi oni mogli da ta sredsta potroše u turističkim kapacitetima Republike Srpske. Tako bismo pozvali građane da ove godine odmor provedu u Republici Srpskoj”, rekao je Račić.

Ako želite da putujete u neku drugu zemlju, moraćete da platite testove za virus korona, a ovdje bi mogli da uživate u ljepotama Republike Srpske, mišljenja je Račić.

“Pratili smo iskustva Srbije i njihove rezultate. Mi bismo išli na to da svi građani koji su punoljetni mogu da dobiju 100 KM za smještaj u nekim od naših hotela ili odmarališta. Trebali bi minimalno da provedu četiri noćenja, i to bi na pet miliona koje bi dala država sigurno došlo do dodatne potrošnje od 35-40 miliona maraka što bi bilo veoma značajno za turističku granu”, kaže Račić za ATV.

Cvijanović: Bit će kreiran program

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila za RTRS je da će naredne sedmice biti kreiran program na osnovu kojeg će građanima biti dijeljeni vaučeri koje će moći da troše na turističkim destinacijama u RS a uz podršku jednog od fondova iz kojih će biti sanirane negativne posljedice epidemije virusa korona.

“Taj program će omogućiti našim ljudima da dožive Republiku Srpsku na drugačiji način i obiđu mnoga mjesta za koja su čuli, ali su uvijek željeli da idu negdje drugo jer je to valjda u ljudskoj prirodi. Biće to stimulativno za hotelijerstvo, turizam u cjelini i za građane. Kreirane su konture tog programa, a sljedeće sedmice, vjerovatno u četvrtak, imaćemo sastanak sa ljudima iz tog sektora kako bismo konačno definisali mjere koje će biti sprovođene tokom cijele godine”, naglasila je Cvijanović.

