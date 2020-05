Američka ambasada u BiH se oglasila povodom najavljene mise za Bleiburg u Sarajevu

Američka ambasada u Bosne i Hercegovine se danas putem zvaničnog Twitter naloga oglasila u vezi sa predstojećom misom u Sarajevu za blajburške žrtve, koja je najavljena za 16. maj, a čija je najava stigla samo dan uoči obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Evropi.

“Razmišljajući o Drugom svjetskom ratu, moramo prepoznati i pamtiti historiju u njenoj cjelovitosti. Pozivamo one koji organiziraju bleiburšku komemoraciju u BiH da se suzdrže od historijskog revizionizma i retrogradne retorike. Kao što smo upravo obilježili Dan pobjede nad fašizmom, svi se moramo fokusirati na prave vrijednosti demokracije, pomirenja i međureligijskog dijaloga“, naveli su u tweetu iz Ambasade SAD-a u BiH, prenosi “Radio Sarajevo“.

In reflecting on WWII, we must recognize and remember history in its totality. We call on those organizing the Bleiburg commemoration in BiH to refrain from historical revisionism and retrograde rhetoric.

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) May 11, 2020