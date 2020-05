Prvi džuma-namaz u Begovoj džamiji nakon ublažavanja mjera

U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu danas je klanjan prvi džuma-namaz nakon ublažavanja mjera uvedenih u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19), javlja Anadolu Agency (AA).

Prisutni vjernici su skladu s instrukcijama nadležnih vlasti, te instrukcijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poštovali propisane mjere, kao što su obaveza nošenja zaštitne maske i dezinfekcije ruku i obuće prilikom ulaska, pa do pridržavanja preporučene fizičke distance.

Džuma-namaz predvodio je prvi imam i hatib Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu hafiz Mensur ef. Malkić, koji je na samom početku hutbe zamolio vjernike da nakon djelimičnog otvaranja džamija u BiH pokažu samokontrolu i odricanje kako bi otvaranje džamija proteklo bez bilo kakvog rizika za zdravlje ljudi.

“Danas je petnaesti dan mjeseca ramazana. To znači da smo u njegovoj drugoj trećini koju je Muhammed a.s. nazvao magfiret, oprost grijeha. Zato iskoristimo preostale dane i upućujmo dove Allahu dž.š. da nam oprosti naše grijehe. U srijedu ćemo ući u zadnju trećinu ramazana koja je štit od vatre i početi sa ibadetom itifaka uz prisjećanje na feth Mekke, na dan oslobođenja Mekke. Stanovnici Mekke su Muhammeda a.s. dočekali sa radošću, svjesni da zapravo otvara i spašava ljudska srca i osigurava prostor na kojem će vladati Allahova dž.š. riječ, pravedni zakon blizak ljudskom razumu i srcu”, kazao je ef. Malkić u hutbi posvećenoj Bici na Bedru koja se desila 17. dan mjeseca ramazana druge godine po Hidžri.

“Bitka na Bedru je najveća ili presudna bitka u povijesti islama. To je bila pobjeda prvih muslimana nad idolopokloničkom vojskom. U ovom ramazanu taj dan voljom Milostivog obilježevamo istog dana kada obilježavamo i Dan Zlatnih ljiljana. To je dan u kojem se sjećamo najboljih sinova i kćeri naše domovine Bosne i Hercegovine, svih vjera i nacija. I oni su imali svoj Bedr na kojem su položili ispit jer su bili na strani istine i dobra”, kazao je ef. Malkić.

Podsjetio je da je Bitka na Bedru bila prvi oružani sukob između muslimana i idolopoklonika kada su se Muhammed a.s. i ashabi sukobili sa trostruko brojnijom mušričkom vojskom.

“Sagledavši tešku situaciju u kojoj su se muslimani našli, Muhammed a.s. upućuje dovu Allahu dž.š., onome koji dove čuje i uslišava. ‘Gospodaru moj, ako ova grupa muslimana bude poražena niko te poslije neće obožavati’. Nakon ove dove, Allah dž.š. šalje u pomoć hiljadu meleka. Tom posebnom pomoći Allah dž.š. je umirio vjernike, a u isto vrijeme u srca nevjernika unio je strah, pometnju i tjeskobu”, rekao je ef. Malkić.

Dodao je da je sa stajališta islama, Bitka na Bedru bila najpresudnija i najvažnija bitka u povijesti islama i najbolji primjer organiziranja i postupanja muslimana u borbi protiv neprijatelja.

“Ona je prekretnica u povijesti humaniziranja ratovanja. Muslimani su sahranili ubijene protivnike, po prvi put se ne ubijaju ratni zarobljenici, svaki zarobljeni mušrik koji je bio pismen da bi se osobodio bio je dužan opismeniti deset muslimana, bogatiji mušrici mogli su se otkupiti imetkom, a siromašni i nepismeni zarobljenici su na kraju oslobođeni bez ikakvog otkupa”, kazao je ef. Malkić.

Istakao je da govor o Bici na Bedru nije samo puko podsjećanje na veličanstvenu pobjedu muslimana nego je važan zbog brojnih poruka koje muslimane svake godine iznova trebaju da osvijeste i nadahnu u njihovim borbama za dobro, istinu i pravdu.

“Bedr nas uči da moramo biti pokorni uzvišenom Allahu dž.š. i njegovom poslaniku jer samo se tako možemo nadati Allahovoj dž.š. pomoći. Bedr nas uči da trebamo biti osjećajni i solidarni kao što su bili ranjenici na Bedru. Bedr nas uči da ne smijemo biti pasivni posmatrači nego da se moramo aktivno uključiti u rješavanje svakodnevnih problema. Kada su ugrožena prava čovjeka, musliman mora podići svoj glas protiv nepravde ili ako su ugroženi životi ljudi, kao što je slučaj ovih dana zbog pandemije, musliman mora dati svoj doprinos, jer musliman se ne bori da samo njemu bude bolje, on se bori da zaštiti i sebe i druge. On ustaje protiv zla i nepravde i bori se za dobrobit svih ljudi”, rečeno je u hutbi.

Na kraju se navodi da svaki čovjek i svaki narod u svome vremenu imaju svoj Bedr i svoju bitku.

“Danas naš Bedr treba biti naša borba za dobrobit svih ljudi, za život i zdravlje svakog čovjeka, naša borba za dostojanstvo svakog čovjeka, za toleranciju, zajedništvo i suživot. Naša borba za bolje sutra, nas, naše djece i budućih naraštaja”, na kraju je kazao ef. Malkić.

