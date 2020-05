Misa za Bleiburg uskoro i u Sarajevu, antifašisti u šoku: “To je sramota!”

Umjesto toga, komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije i, kako ga još zovu, Hrvatskog križnog puta održat će se 16. maja na tri mjesta – u Bleiburgu, Zagrebu i Sarajevu.

Kako se navodi u saopštenju Počasnog bleiburškog voda, koji su organizatori komemoracije, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić će predvoditi svetu misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Sarajevu. Misa će početi u 12 sati i 15 minuta, a održat će se sukladno epidemiološkim propisima koji se odnose na vjerske obrede u Bosni i Hercegovini, piše “Žurnal“.

Ranije, odnosno u 10 sati, održat će se molitva na groblju u Unterloibachu, te polaganje vijenaca kod spomenika na Bleiburškom polju u ime državnih vlasti Republike Hrvatske i Počasnog bleiburškog voda. U 11 sati će se održati molitva i dova, te polaganje vijenaca u ime državnih delegacija na groblju Mirogoj u Zagrebu.

“Mislim da je to sramota za Sarajevo i za gospodina Vinka Puljića koji zagovara dobročinstvo, humanost, ljubav među ljudima… Ali, zar je to ljubav? Zar je to humanost? Kako ih nije sramota?”, kaže u razgovoru za magazin “Žurnal” Ibrahim Čomić, predsjednik SABNOR-a u Kantonu Sarajevo.

Čomić podcrtava i da su oni apsolutno protiv toga da se sveta misa održi u glavnom gradu BiH: „I Sarajevo, pomalo, obuhvata neofašizam. Istina, bez obzira na to, svijetla je tačka Sarajevo, koje je ipak multietnično. Međutim, to što se dešava u kleru je nešto drugo. Klero-nacionalizam je poznat. Poznato je šta se dešava u Mostaru… Ja mislim da to nije uopće svojstveno Sarajevu da obilježava njihovu pogibiju, jer velika većina njih je u borbenim dejstvima, prilikom povlačenja, ubijena. To obilježavati? To je sramno. Pogotovo u Sarajevu.“

Do kompletiranja teksta nije stigao odgovor iz Vrhbosanske nadbiskupije.

Za bh. antifašiste, bilo kakav vid obilježavanja u Sarajevu je neprihvatljiv. Podsjećaju na brojne ustaške zločine nad stanovništvom glavnog grada BiH. Oružane formacije tzv. NDH, potpomognute snagama Trećeg rajha, su tokom Drugog svjetskog rata u Sarajevu pobile oko 10.000 civila, najviše Jevreja. Mnoge Sarajlije ubijene su u koncentracionim logorima, dok je dio njih živote okončao tako što su obješeni u samom centru grada.

Govoreći o samim dešavanjima u Bleiburgu i obilježavanjima tog događaja, Čomić je kratko rekao da je to „pučki rečeno, čisti ustašluk“.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je za Žurnal kazao kako on nije imao nikakve razgovore s organizatorima u vezi s održavanjem svete mise: „Smatram da i žrtve komunističkog režima imaju pravo da na dostojanstven način obilježavaju stratišta i čuvaju sjećanje. Takvih žrtava ima i bilo je itekako i u Bosni i Hercegovini. Ali, apsolutno sam protiv i osuđujem svaki vid isticanja bilo kakvih fašističkih simbola i poruka kakve smo gledali proteklih godina na komemoracijama u Bleiburgu. Sarajevo je grad koji je svjetski simbol otpora svakoj vrsti nasilja, totalitarizma, represije i agresije. To nije mjesto za bilo kakvu vrstu promocije fašističkih parola već grad u kojem se žrtvama odaje počast dostojanstveno i ljudski.“

Na “Žurnalov” upit nije odgovorio ni premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, dok fra Drago Bojić nije želio unaprijed komentirati ovogodišnju komemoraciju. Ipak, rekao je kako su sve dosadašnje komemoracije u Bleiburgu bile politički instrumentalizirane.

“Komemoraciju na Bleiburgu organizira Počasni bleiburški vod, dakle organizacija koja se nikad nije distancirala od ustaške ideologije i režima. Zastrašujuće je da u takvim komemoracijama sudjeluju predstavnici crkve i politički zloupotrebljavaju misu i molitvu. Tek kad Katolička crkva jasno i nedvosmisleno osudi ustaški režim i njegove zločine, kad se pokloni žrtvama tih zločina u Jasenovcu i na drugim mjestima stradanja, tek tad će misa i molitva za nevino nastradale na Bleiburgu biti etički i kršćanski opravdane“, rekao je fra Bojić.

Godinama unazad, komemoracije na Bleiburškom polju u Austriji, na kojima redovno prisustvuje po nekoliko hiljada ljudi, izazivale su brojne kontroverze. Dok je za jedne to odavanje počasti ubijenim civilima i vojnicima tzv. NDH, za druge je najveći fašistički skup u Evropi.

Nerijetko su te komemoracije bile praćene incidentima. Tako su se često mogli vidjeti ustaški simboli, a zabilježeni su i slučajevi kada su određene osobe dizale ruku i pozdravljale Hitlerovim pozdravom. Međutim, nakon velikog pritiska, prije svega austrijskih antifašističkih udruženja, država Austrija danas ima nultu toleranciju prema ustaškim i nacističkim simbolima. Tako je posljednjih godina zabranjeno isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo kojih drugih poruka političkog sadržaja. Nisu dopuštene zastava HOS-a s ustaškim pozdravom „Za dom spremni“ niti zastave koje je koristio ustaški pokret. Zabranjeno je nošenje bilo koje vrste odore i vojnih znakova. Također, nema ni šatora, prodaje i konzumacije alkohola. Dopuštene su samo crkvene, hrvatska i austrijska nacionalna zastava.

