Zenica: Nakon dva mjeseca pauze, puni frizerski i kozmetički saloni

U frizerskim i kozmetičkim salonima se traži termin više, a počeli su sa radom i ostali mali obrti. Ipak, pauza u radu od skoro dva mjeseca donijela je i gubitke. Poduzetnici se nadaju saniranju štete.

Sunčano vrijeme i pune ulice. Nakon dva mjeseca, Selma Alijagić Mehanović je ponovo otvorila vrata svoje radnje.

“Osjećaj je super jer ponovo radimo, ja volim da radim, ali da postoji mala bojazan postoji, ali eto ipak nismo mi radnja koja prima puno ljudi”, kazala je.

A osim ovog posla, Selma je i glumica Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. Vrata pozorišta i dalje će biti zatvorena.

“Frustrirajuća je činjenica da ja ne radim svoj posao, mi smo trebali imati festival drame, i to je nešto što je neugodno, ne radiš, budiš se ujutro i trebaš nekako potrošiti svoje vrijeme”, dodala je.

Zeničani kažu – najviše su se danas obradovali otvaranju frizerskih i kozmetičkih salona.

“Na moju veliku sreću počeli su da rade, sreća pa me niste vidjeli prije dopusta”, kazala je klinetica u salonu.

Stoga i ne čudi gužva u jednom frizerskom salonu u ovom gradu. Uz mjere zaštite, Dijana Grgić je otvorila svoj salon. Čeka je puno posla.

“Čudan je jako osjećaj, jutros sam se pravo rano probudila i imala sam tremu kao da sam dobila najbolji psoao na svijetu, baš je čudan poztiivan osjećaj”, kazala je i dodala:

“Čak je bila i hajka na nadležne jer su bili ošišani prethodnih dana. A znaju li braća sestre, tetke šišati? Znaju ako si profesionalni frizer, a inače ne. Tako da je opravdana ta hajka na političare, jer su uvijek bili ošišani po PS-u.”

Smaragda Jaganjac je vrata salona ljepote danas otvorila na desetine puta iznova. Kozmetičke usluge su, čini se, nikad traženije.

“Prvo što je lijepo vrijeme i svi su napolju, kao da su svi jedva ovo dočekali, svi sa osmijehom dočekujemo jedni druge, baš sam sretna što je ovo počelo, živjeli smo za ovaj dan, nekako kao da smo svi počeli da živimo”, kazala je.

Nijedna od naših sagovornica, iako su gubici evidentni, nije otpuštala radnike. Kažu, ispoštovale su sve mjere. Sada je, očekuju na redu, obećana pomoć nadležnih:

“Kad vi morate uraditi pozajmicu vlastitog novca da bi dali svojim radnicima plate, za taj mjesec koji se nije radio, to je naravno udarac za moj vlastiti džep”;

“E to nismo još ništa dobili, izvršili smo sve uslove koje su tražili za povrat za subvencioniranje, kad god došlo – dobrodošlo, to je sad sa njima, nije više u našoj moći.”

Danas je i prvi dan u sedmici kada, pored srijede i petka, oni stariji od 65 mogu izaći iz svojih domova. Na ulicama sa maskama i rukavicama, što i nije slučaj sa socijalnom distancom. Nakon skoro dva mjeseca, u Zenici kažu – lakše se diše, ali svjesni su da je još dug put do vraćanja stare svakodnevnice u ovaj bh. grad.

Ugostiteljske usluge se vrše iza štanda, a Zeničani se nadaju da će stolice uskoro biti raspoređene u bašte njihovih omiljenih kafića i da će se mjere dodatno relaksirati, prenosi N1.

