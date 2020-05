Ambasador Ji Ping: Nakon epidemije u Sarajevo će dolaziti još više turista iz Kine

On je protekle sedmice uručio značajnu pomoć Grada Šangaja glavnom gradu BiH u zaštitnoj opremi za borbu protiv pandemije koronavirusa. Pomoć će biti odmah distribuirana institucijama gdje je to najpotrebnije. Kako ističe ambasador, dobio je i pismo direktora sarajevske Osnovne škole Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak u kojem se izražava suosjećanje i podrška kineskom narodu u herojskoj borbi protiv virusa.

– Kada su se pojavili potvrđeni slučajevi virusa i u Sarajevu, ja kao jedan od građana ovog grada koji ovdje žive, dijelim osjećaje sa vama i spreman sam zajedno sa vama boriti se sa virusom i prevladati poteškoće. Vidjeli smo da se usporava tempo širenja pandemije. Vjerujemo da će, pod vođstvom gradonačelnika Skake, i uz veliki trud svih građana, Sarajevo brzo pobijediti ovaj izazov i vratiti se normalnom životu – naveo je ambasador, prenosi sarajevo.ba.

Prema njegovim riječima, Šangaj je njegov rodni grad, a građani tog grada se prijateljski odnose prema Sarajevu.

– Prošle godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo više od 100.000 turista iz Kine, od čega više od 20 posto iz Šangaja. Nadamo se da će nakon pandemije još više turista iz Kine dolaziti u Sarajevo. Vi ste pozvani svakako da posjetite moj rodni grad – istaknuo je ambasador.

On je podsjetio da je u skladu sa smjernicama samita iz Zagreba o saradnji „17 plus 1“, planirano da Sarajevo bude domaćin foruma gadonačelnika glavnih gradova država iz grupe „17 plus 1“ u septembru ove godine, a kojem bi trebala prisustvovati i delegacija iz Pekinga.

– Osim toga, Sarajevo i Tijanjin imaju dobre pobratimske odnose. Vjerujem da će odnosi Sarajeva i ovih gradova kojima direktno upravlja centralna vlada biti još bliži u budućnosti i da ćemo jačati i ekonomsku i kulturnu saradnju – dodao je ambasador, prenosi “Radiosarajevo“.

