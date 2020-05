Tužna sudbina: Mladić izgorio u krevetu, bolnica kriva za požar

Ipak, satisfakciju im, kaže Gabrijelov otac Ilija Trbara, pruža pravosnažna presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, kojom je bolnica proglašena odgovornom za smrt.

“Ja sam dijete izgubio i ne mogu ga vratiti, a ova presuda je mala satisfakcija. Bolnica se žalila na presudu, ali i tu je izgubila. Bolnicu smatram najodgovornijom”, kazao je Trbara za “Avaz“.

Gabrijelu su, kaže njegov otac, bili vezani ruke i noge i nije mogao sam potpaliti požar.

“Veliki je to propust bolnice, da niko ne čuje zapomaganje, da mu niko ne priđe i ne pomogne. Gdje su bili tehničari, gdje su bile sestre? Dijete je izgorjelo između 40 i 50 posto. Nije mogao sam potpaliti požar, jer je i rukama i nogama bio vezan za krevet. To je neko uradio, je li neko od pacijenata ili… ne znam. To se nikad nije dogodilo, da neko u bolnici izgori 40 ili 50 posto i da nema nikoga da mu pomogne”, rekao je Trbara.

Za godišnjice i vjerske blagdane obitelji je, dodaje, najteže.

“Kako zbog koronavirusa nema okupljanja, godišnjicu smo obilježili misom zadušnicom”, rekao je Trbara.

Podsjetimo, Gabrijel Trbara je 19. aprila 2017. godine u 3.30 sati teško stradao vezan za bolnički krevet, a od posljedica požara preminuo je devet dana poslije u Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a.

Iz Bolnice Travnik su 19. aprila 2017. godine u 3:30 sati prijavili policiji da je došlo do samozapaljenja pacijenta. Nakon obrade u travničkoj bolnici, Trbara je s teškim opekotinama ruku i stomaka poslan u Kliniku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a, gdje je do 27. aprila bio priključen na aparate za vještačko disanje. Doktori su mu, kako su tada kazali roditelji, amputirali dio desne šake.

Nakon incidenta u travničkoj bolnici, medijima su kazali kako je uzrok požara nepoznat, a da je prilikom incidentne situacije stradao i jedan njihov zaposlenik.

