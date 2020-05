Žuto upozorenje za pojedine dijelove BiH

Za nekoliko područja u Bosni i Hercegovini izdato je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorenje je izdato za područja Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Livna.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu poslijepodneva padavine postepeno prestaju. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16, a dnevna od 17 do 24 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina u kasnim poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 20 stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U subotu se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i djelimično. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena.

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Na planinama slab snijeg. Poslije podne prestanak padavina u Krajini, a do kraja dana i u ostalim područjima naše zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 23 stepena.

U ponedjeljak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 18 do 23 stepena.

