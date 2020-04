Direktor firme koju je Solak pozvao u pomoć: Ja s ovim nikad radio nisam

Zanimljivo je da u Federalnom štabu CZ nemaju pojma za šta su dali 10,5 miliona maraka novca poreskih oabevznika Federacije BiH, i da će se to tek utvrditi. A, po svemu sudeći, to će utvrđivati firma koja nema nikakve veze sa nabavkom 100 kineskih respiratora, za koju je Fahrudin Solak, šef FUCZ odabrao firmu koja se bavi uzgojem i preradom voća i povrća!

“Ne znam kako su došli do mene, odnosno do moje firme, vjerovatno preko mojih kolega”, kazao je u izjavi za “Oslobođenje” direktor firme Sono Medical Igor Kurjak.

Iz Federalnog štaba civilne zaštite su saopćili kako je ova firma odabrana zbog dugogodišnjeg iskustva u radu sa kineskim uređajima.

– Pozvali su me iz civilne zaštite i pitali su me da li mogu svojim iskustvom pomoći da se vidi o kakvim se uređajima radi. Pristao sam da pregledam uređaje, ali pod mojim uslovima. Naime, moja firma već 20 godina intenzivno sarađuje sa jednim kineskim proizvođačem medicinske opreme. Ne radi se o proizvođaču čiji su respiratori sada uvezeni. S ovakvim respiratorima nikad nisam radio. Zbog toga sam postavio uslove da prvo otpakujemo respiratore, vidimo o kakvim se uređajima radi. Prije nego što damo svoj sud o njima moraju se pustiti u rad, vidjeti kakvim modovima raspolaže, jer jedan uređaj može imati i do 15 različitih modova za rad. Moramo vidjeti da li su tu svi popratni dijelovi, poput crijeva i slično, što je potrebno za rad respiratora. Na kraju sam postavio i uslov da tehničko stanje uređeja izvrši ovlaštena laboratorija Verlab i tek nakon što i oni daju svoje mišljenje ti uređaji će se moći koristiti – kazao je Kurjak za Oslobođenje.

Prema njegovim riječima, još uvijek nisu dogovoreni poslovni uslovi između Federalnog štaba civilne zaštite i firme Sonomedical.

– Prvo moram vidjeti koliko tu ima posla. Vjerovatno ćemo morati ići od bolnice do bolnice da provjeravamo uređaje. Pretpostavljam da će cijela moja ekipa inžinjera i stručnjaka morati raditi mjesec dana samo na ovome i da ništa mimo toga neće moći raditi. Naravno da ću odrediti cijenu, ali nisu to astronomske cifre. No, o tome ćemo govoriti tek kada vidim koliki posao to zahtijeva – dodao je Kurjak.

Pitanje odgovornosti

Kurjak je posebno naglasio kako ne želi da se on i njegova firma na bilo koji način dovodi u vezu sa uvozom ovih respiratora.

– Želim da budem dio rješenja, a ne dio problema. Mi ćemo odgovarati samo za onaj dio posla koji mi budemo radili, a to je provjera uređaja. Čak nećemo odgovarati ni za to kako će ga bolnice koristiti. Našer će biti samo da kažemo kako rade i za šta se mogu upotrebljavati, a sve ostalo će odlučivati drugi koji su nadležni – zaključio je Kurjak.

