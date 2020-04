Od 1. maja u FBiH će raditi frizerski saloni, nema promjene naredbe za djecu i starije osobe

Naime, za 1. maj se naređuje zabrana okupljanja za više od pet osoba, a policijski sat će biti uveden za prva tri dana maja u trajanju od 22 do pet sati ujutro.

Iako je Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH predložio da se uvede mjere zabrana kretanja starijim od 65 i mlađima od 18 godina, Federalni štab nije donio takvu odluku.

Treba naglasiti da je ovim dvjema kategorijama građana prošlosedmičnom naredbom Federalnog štaba dozvoljeno kretanje koje mogu iskorištavati samo u određenim danima sedmice i u određenom razdoblju dana. Tako je za djecu to omogućeno od 14 do 20 sati utorkom, četvrtkom i subotom, a za starije od 9 do 13 sati ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Također donesene su i neke naredbe koje stupaju na snagu 1., a traju do 15. maja.

Tako se naređuje se obustava rada svih djelatnosti u tržnim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine izuzimajući trgovine prehrambenih i i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije.

S druge strane dozvoljava se rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta što znači da će od 1. maja raditi frizerski i kozmetički saloni, kao i srodne djelatnosti, odnosno svi mali obrtnici koji potpadaju pod Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, piše “Klix“.

