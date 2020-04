Mladi i stari u HNK mogu vani i nedjeljom, otvaraju se frizerski i kozmetički saloni

U izolacijskom bloku Covid-bolnice SKB Mostar u ovom trenutku leži 21 bolesnik. Od toga šest je u respiracijskom centru, a njih 16 u izolacijskom bloku 2, od čega je četvero na respiratoru, a isto toliko na potpori kisikom. U protekla 24 sata hospitalizirano je dvoje pacijenata u Covid-bolnici a isto toliko osoba je otpušteno na kućno liječenje. Bolesnici koji se nalaze na respiratoru, izrazito su u teškom kliničkom stanju, a ostali su stabilni i oporavljaju se prema očekivanom redoslijedu samoga liječenja – kazao je dr. Siniša Skočibušić, specijalist infektolog SKB Mostar.

Istakao je važnost pridržavanja primarno individualnih mjera prevencije, kao što su nošenje maski, pranje ruku i držanje socijalne distance. Kantonalni štab HNK danas je donio tri odluke. Prva se odnosi na mijenjanje ograničenja kretanja maloljetnima i starijim iznad 65 godina.

– Uz one dane koje su već dozvoljeni za kretanje mlađima od 18 i starijim iznad 65 godina, dopušta se kretanje i nedjeljom, i to starijima iznad 65 godina od 8 do 13 sati a mlađima od 18 godina od 14 do 20 sati. Naredba stupa na snagu u nedjelju koja je pred nama – kazao je Darko Juka, savjetnik predsjednika Vlade HNK. Druge dvije odluke stupaju na snagu u ponedjeljak.

– Stavlja se izvan snage ranija naredba koja se odnosi na zabranu rada zanatskih radnji poput cvjećara, urara, frizerskih salona, kozmetičkih salona i srodnih zanimanja, uz obavezno poštivanje preporučenih epidemioloških zaštitnih mjera. Frizerski i kozmetički saloni kao i srodna im zanimanja moraju poštovati i posebne epidemiološke mjere, poput upotrebe vizira, jednokratnih peškira i pregača. Također, stavlja se van snage ranija naredba koja se odnosi na zabranu okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu tako da se dopušta najviše deset osoba na jednom mjestu uz obavezno poštivanje epidemioloških zaštitnih mjera, nošenja maski, rukavica i držanje socijalne distance – pojasnio je Juka, prenosi “Faktor“.

