Od 4. maja ublažavanje mjera i u Brčko distriktu, druga faza sredinom mjeseca

On je naglasio da će od 4. maja biti puštene u rad trgovine na veliko i malo (osim trgovine odjećom), auto škole/vozačke škole, biblioteka (bez korištenja čitaonica) muzej i galerija i zanatske djelatnosti (ne odnosi se na frizerske salone i druge tretmane za njegu i uljepšavanje tijela), priopćila je Vlada Distrikta.

“Stožer je usvojio niz odluka, a najvažnija je plan mjera za puštanje u rad pojedinih privrednih subjekata, djelatnosti na području Distrikta, kojim se predlaže da ovo popuštanje mjera u fazama počne od 4. maja ove godine”, izjavio je Milić.

Napomenuo je kako će inspekcijske službe i tada voditi strogi nadzor i kontrolu.

“Interval između puštanja pojedinih djelatnosti je od 10 do 14 dana i u tom intervalu ćemo pratiti kako i u kojoj se mjeri poštuju pravila i procedure vezano za ponašanje, kako korisnika tako i zaposlenih u tim objektima i u ovisnosti od toga ćemo poduzimati i ove mjere. Ukoliko sve bude prema planu za nekih u intervalu od 10 do 14 dana krenulo bi otvaranje i druge grupe djelatnosti za koju, također očekujemo da bude prijedlog struke. Sredinom maja možemo očekivati drugu fazu, ukoliko nam epidemiološka situacija to bude dozvoljavala”, kazao je Milić.

On je podsjetio kako je Stožer 23. aprila donio zapovijed o proceduri za sprečavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa u prostorima privrednih subjekata, ustanova, institucija i javnih službi te kako je neophodno strogo poštovati tu zapovijed kojom je, s epidemiološkog stanovišta, propisan način rada i funkcioniranja s ciljem zaštite, kako radnika tako i stanovništva.

“Za građane je veoma važno da pri ulasku u objekte javnih ustanova, prodavnica, ljekrni i slično, obvezno poštuju procedure kao što je dezinfekcija na ulazu u objekt, zatim da u objekte mogu ući i u njima boraviti osobe uz obvezno nošenje zaštitnih maski, radnici u pravnim subjektima, poduzetnici, fizičke osobe, zaposleni u institucijama, javnim službama i ustanovama kao i na tržnicama koji u radnom procesu ostvaruju direktan kontakt sa strankama moraju koristiti zaštitne rukavice. Ostali zaposleni nisu u obvezi korištenja zaštitnih rukavica, ali moraju učestalo koristiti dezinfekcijsko sredstvo”, istaknuo je Milić.

Dodao je kako je u objektima definisan ograničen broj korisnika – kupaca koji mogu biti prisutni u isto vrijeme te kako je potrebno poštovati mjeru fizičkog razmaka od dva metra u prostoriji ili prostoru i prilikom čekanja na ulazu, a zadržavanja u objektu svesti na najmanju mjeru.

Gradonačelnik je napomenuo da se građani moraju pridržavati mjera i naredbi i za vrijeme 1. maja i da će tada policijski službenici pojačati kontrolu i obilaziti izletišta.

“Nama dolazi i 1. maj kada se građani tradicionalno okupljaju na izletištima. Policija Brčko distrikta BiH će taj dan intenzivno i pojačano obilaziti izletišta i striktno provoditi mjeru ili zapovijed o zabrani okupljanja od tri ili više osoba na tim prostorima. Još jednom apeliramo našim sugrađanima da za 1. maj ostanu kod svojih kuća ili da borave na prostorima gdje se ne nalazi veliki broj ljudi”, poručio je Milić.

Pritom je naglasio kako je zahvaljujući Policiji Brčko distrikta BiH i njihovim aktivnostima na utvrđivanju kontakata, epidemiološka situacija u Distriktu danas povoljna te su zbog toga stvoreni uslovi da se donose mjere o ublažavanju ograničenja koja su bila u proteklom razdoblju, navodi se u priopćenju, prenosi “Klix“.

