Tokom poslijepodneva u Bosni se očekuje kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren, u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusa.

loading...

Facebook komentari