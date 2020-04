Kada će na red doći otvaranje frizerskih salona u BiH

“Moraće se držati socijalna distanca, moraće se u zatvorenom javnom prostoru nositi maska i rukavice, obavezna je dezinfekcije prije, a poželjno je i po izlasku iz prostora, kao i da se na kasama osiguraju providne barijere, tako da nema direktnog kontakta sa ljudima koji rade i slično”, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite bh. entiteta RS Alen Šeranić.

Frizerski saloni još nisu predviđeni za otvaranje, ali već se razmišlja i o mjerama koje će se morati poštovati, kada i oni dođu na red.

“Biće obavezno da se nosi maska i vizir, da se definiše broj osoba koje mogu biti unutar salona, da se obezbjedi preporučeni razmak između stolica i slično. Sve smo to pripremili i radićemo iz sedmice u sedmicu. Osnovni razlog zašto se ide postepeno je to što, ako bismo pustili sve odjednom, a desi se da moramo da reagujemo i zatvaramo, onda bismo morali sve odjednom i da zatvorimo. Ovako možemo ciljano djelovati, ako bi bilo rasta broja zaraženih”, objasnio je entitetski ministar gostujući sinoć na “ATV“-u.

Ne preporučuje, dodaje, ni da se učenici vrate u školske klupe prije kraja ove školske godine.

“Mislim da će biti načina kako da odgovorimo i na to pitanja, već se to i priprema. Mnogo je pametnije da ovu školsku godinu završe ova i da se dobro pripremimo za narednu”, ocjenjuje on.

loading...

Facebook komentari