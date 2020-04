Poznata Bosanka se tužnim riječima oprostila od majke heroja Gorana Čengića

Nataša nikada nije preboljela smrt svoga sina Igora, Gorana je svake noći sanjala, a do kraja je bila sa svojim trećim sinom Roćkom, i sa unučadi Srđanom i Vanjom, Goranovim sinovima, koji su brinuli o njoj.

Sve to je teško palo i poznatoj Bosanki i novinarki Arijani Saračević Helać, koja se na svom Facebook profilu tužnim riječima oprostila od Nataše, piše “Radio Sarajevo“.

Arijana se prisjetila događaja kada je radila dokumentarac, posvećen njenom sinu sportisti i heroju Goranu Čengiću i njenu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

“Na vijest da je preminula moja draga prijateljica Nataša Čengić, sjetih se ovog intervjua u povodu premijere jednog mog dokumentarca, posvećenog njenom sinu, sportisti i heroju Goranu Čengiću. Čim sa izašla iz Face tv, nazvala me je divna Nataša i rekla: “Volim te i sva me rodbina zove. Roćko plače.” Sutra sam im otišla i kada sam krenula kući, teta Nataša, u ruke mi je ugurala kutiju mirisnih kolačića. Za moju bolesnu mamu. Ne postoji osoba na svijetu koju sam osim svojih roditelja toliko poštovala. Samo je ona znala kako joj je bilo u njenoj boli. Dostojanstveno se nosila s tim. Izgubila je dva sina, sportiste, oba sa srcima do neba. Njeno srce, bilo je Svemir.

Divna moja teta Nataša, mirno spavajte među svojim divnim zvijezdama, Igorom i Goranom”, napisala je Arijana Saračević Helać.

