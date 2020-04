Kakvo nas vrijeme očekuje u prvim danima ramazana

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni će biti lokalno kiše i pljuskova. Padavine većinom na sjeveru, sjeveroistoku i istoku.

U Bosni i Hercegovini uglavnom umjerena naoblaka. U večernjim satima u Bosni se očekuju pljuskovi. Jači pljuskovi su najizgledniji na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 11stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa.

Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepenci Celzijusa.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5 stepeni Celzijusa a najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena Celzijusa.

U nedjelju, sunčanije u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23.

U ponedjeljak, 27.04.2020., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 Stepena Celzijusa, prenosi “Avaz“.

